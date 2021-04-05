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الأمير حمزة بن الحسين يقول في تسجيل صوتي "لن ألتزم بالأوامر"

تاريخ النشر: 05/04/2021 - 10:28

الأمير حمزة بن الحسين يقول في تسجيل صوتي "لن ألتزم بالأوامر"
الأمير حمزة (أ ف ب)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

قال ولي عهد الأردن السابق الأمير حمزة بن الحسين في تسجيل صوتي تناقله الأردنيون، منذ أمس الأحد، عبر "تويتر".. "لن التزم بالأوامر".

وقال الأمير في التسجيل الذي يتحدث فيه عبر الهاتف "بالتأكيد لن ألتزم عندما يقال لي ممنوع أن أخرج وممنوع أن أغرد وممنوع أن أتواصل مع الناس وفقط مسموح لك أن ترى العائلة".

وكان الأمير قال في مقطع فيديو سابق أنه "قيد الإقامة الجبرية" وقد تبلغ ذلك من رئيس أركان الجيش اللواء يوسف الحنيطي.

وكان الأمير حمزة بن الحسين، أكد في فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه بات وأسرته قيد الإقامة الجبرية، معتبرا أن اتهامه بالتخطيط للانقلاب على أخيه والمس بالأمن القومي لبلاده، "أكاذيب الهدف منها التغطية على التراجع" في الأردن.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#الأمير حمزة بن الحسين
#تسجيل صوتي
#"لن ألتزم بالأوامر"
#قيد الإقامة الجبرية

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