تقارير: تعرض سفينة شحن إيرانية لهجوم صاروخي في البحر الأحمر

أشارت تقارير صحافية، مساء اليوم، الثلاثاء، أن سفينة الشحن الإيرانية "سافيز" تعرضت لهجوم صاروخي في البحر الأحمر، علما بأن السفينة متهمة من قبل واشنطن بالقيام بأعمال "مشبوهة" من ضمنها تقديم المساعدة لجماعة "أنصار الله" (الحوثي).

وكانت الولايات المتحدة وحلفاؤها في الشرق الأوسط، ومن ضمنهم السعودية، قد وجهوا اتهامات للحرس الثوري الإيراني بالقيام بما وصفوه بـ"الأنشطة المشبوهة على متن السفينة سافيز".

وأشارت التقارير إلى أن الهجوم الذي تعرضت له السفينة الإيرانية قد يمنعها من مواصلة الإبحار، وأنه وقع قبالة سواحل إريتريا.

وألمحت التقارير إلى ضلوع إسرائيلي في الهجوم الذي تعرضت له السفينة الإيرانية.

وكشف تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، مؤخرا أن إسرائيل اسهدفت خلال الفترة الماضية، ما لا يقل عن 12 ناقلة نفط إيرانية أو تحمل نفطا إيرانيا متجهة إلى سورية، في ما وصف بـ"فتح جبهة جديدة في الصراع الإسرائيلي الإيراني".

وأوضح التقرير أن الهجمات نفذت في البحر الأحمر وفي البحر الأبيض وفي مناطق أخرى بالمنطقة.

وجاء التقرير الأميركي نقلا عن مسؤولين أميركيين وإقليميين، وقال إن الهجمات الإسرائيلية جاءت تحسبا من استفادة إيران من أرباح النفط، لتمول أذرعها في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن بيع النفط الإيراني تواصل على الرغم مع العقوبات الأميركية المفروضة على إيران والدولية المفروضة على النظام السوري.

وادعى التقرير أن الهجمات الإسرائيلية استهدفت كذلك سفن شحن إيرانية تنقل بضائع أخرى بما في ذلك شحنات أسلحة. ولفت إلى أنه "لم يسبق أن تم الكشف عن هجمات استهدفت ناقلات نفط إيرانية، علما بأن مسؤولين إيرانيين كانوا قد أعلنوا عن هجمات استهدفت قطعهم البحرية، في وقت سابق، وقالوا إنهم يشتبهون بتورط إسرائيل".