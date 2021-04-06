كورونا المجتمع العربي: ارتفاع في عدد الإصابات بالنقب

بلغ مجمل الإصابات بفيروس كورونا المستجد لغاية صباح اليوم، الثلاثاء، في البلدات العربية لا يشمل المدن المختلطة 130153 إصابة، في حين بلغ مجمل الإصابات في البلاد 834844؛ وبهذا وصلت نسبة الإصابات في البلدات العربية من مجمل الإصابات في البلاد إلى 15.6%؛ وفقا لمعطيات الهيئة العربية للطوارئ.

وسجلت منذ مطلع الأسبوع 154 إصابة جديدة فقط في البلدات العربية، في حين بلغ مجمل الإصابات في البلاد لذات الفترة 462 إصابة، ويتماشى هذا الانخفاض مع استمرار الانخفاض في عدد الإصابات الجديدة في البلدات العربية خلال الأسابيع الأخيرة، إذ بلغ مجمل الإصابات في البلدات العربية خلال الأسبوع الماضي نحو 754 إصابة.

وشهدت منطقة النقب ارتفاعا في عدد الإصابات الجديدة خلال الأيام الأخيرة، حيث جرى تسجيل ما يزيد عن ثلث الإصابات الجديدة، فقد بلغ مجمل الإصابات في بلدات النقب خلال الأيام السبعة الماضية 261 إصابة منها 95 إصابة في مدينة رهط و29 إصابة في اللقية و26 إصابة في عرعرة النقب.

ووفقا للمعطيات الأخيرة فقد بلغ عدد التطعيمات للوجبة الأولى في البلدات العربية ما يقارب 628 ألف وجبة لتشكل ما نسبته 44.3% من مجمل السكان في البلدات العربية، في المقابل وعلى مستوى البلاد فقد بلغ مجمل التطعيمات للوجبة الأولى ما يزيد عن 5.27 مليون وجبة لتشكل نسبة التطعيم الكلية 57.4%، ويشار بالذكر أيضًا إلى انخفاض في نسبة التطعيم بالبلدات العربية في النقب لتبلغ للوجبة الأولى نحو 19.3% فقط.

وفيما يتعلق بالوجبة الثانية، فقد بلغ عدد التطعيمات في البلدات العربية أكثر من 544 ألف ما يشكل نحو 38.5% من سكان البلدات العربية مقارنة بـ52.9% على مستوى البلاد.

أما بخصوص الفئة العمرية من جيل 16 وأكثر، فقد بلغت نسبة التطعيمات للوجبة الأولى في البلدات العربية 69.6% ليتبقى ما يقارب 274 ألف شخص لم يتلقوا التطعيم في تلك الفئة، في المقابل وعلى مستوى البلاد فقد بلغت نسبة التطعيم 81.2% ليتبقى ما يقارب 1.21 مليون شخص بدون تطعيم.

وبخصوص الفئة العمرية من جيل 50 سنة وأكثر فقد بلغ عدد التطعيمات للوجبة الأولى في البلدات العربية 85.6%، وبهذا بلغ عدد الأفراد غير المطعمين في تلك الفئة قرابة 30 ألف شخص، في حين بلغت النسبة للوجبة الثانية لتلك الفئة العمرية 77.6%، أما على مستوى البلاد ولتلك الفئة العمرية فقد بلغت نسبة التطعيم للوجبة الأولى 94.6% وللوجبة الثانية 89.8%.

ويستمر الانخفاض في عدد الحالات النشطة بالبلدات العربية ليبلغ 1565 إصابة، أما على مستوى البلاد فقد انخفض عدد الحالات النشطة إلى 5018 وبهذا تشكل نسبة الحالات النشطة في البلدات العربية نحو 31.2% من مجمل الحالات النشطة في البلاد منها 530 حالة في منطقة النقب.

وارتفع عدد الوفيات في المجتمع العربي إلى 1035 حالة، في حين ارتفعت الوفيات على مستوى البلاد إلى 6255 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الخطيرة في البلدات العربية 90 حالة منها 44 حالة خاضعة لأجهزة التنفس الاصطناعي، في المقابل وعلى مستوى البلاد فقد انخفض عدد الحالات الخطيرة إلى 299 حالة منها 175 حالة خاضعة لأجهزة التنفس الاصطناعي.