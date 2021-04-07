اعتقال رجل دين من رهط بشُبهة تنفيذه "اعتداءات جنسيّة"

مدّدت محكمة الصلح في بئر السبع اليوم، الأربعاء، اعتقال رجل دين، في الخمسينات من عمره، من مدينة رهط بمنطقة النقب بشبهة الاعتداء جنسيا على امرأة.

ووفقا للشرطة فإنها تلقت شكوى المرأة منذ الأول من أمس، الإثنين، وفي أعقاب ذلك جرى اعتقال المشتبه به.

وبحسب الاشتباه فإن المشتبه به اعتدى جنسيا على المرأة لفترة متواصلة، بعدما قصدته من أجل معالجتها في "طرد الجن"، بحسب بيان الشرطة.

بدورها، أصدرت الحركة الإسلامية الجنوبية، بيانا تعقيبيا، على لسان رئيس المكتب السياسي للحركة، إبراهيم حجازي، للتعقيب على الخبر.

وقالت الحركة في البيان، إن "الخبر عن اعتقال أحد قياديي الحركة هو افتراء ولا أساس له من الصحة وسنقدم شكوى لمقاضاة المفترين والمسؤولين عن نشر هذا الافتراء".