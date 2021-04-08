إصابة خطيرة لشاب في حادث طرق قرب الجش

أصيب شاب (18 عاما) بجروح بالغة الخطورة وأربعة شبان بجروح طفيفة في حادث انقلاب سيارة وقع بالقرب من قرية الجش في منطقة الجليل الأعلى، شمالي البلاد، بعد ظهر اليوم الخميس.

وقدمت طواقم طبية من مؤسسة "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصابين في المكان، ونقلتهم بسيارات الإسعاف إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في مدينة نهريا لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

هذا، ويُستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد أن 78 شخصا بينهم 14 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام 2021 ولغاية أمس الأربعاء، فيما لقي 300 شخص بينهم 99 مواطنا عربيا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2020.