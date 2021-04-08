الصحّة الفلسطينيّة: 28 وفاة و2884 إصابة جديدة بكورونا

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان أصدرته، اليوم الخميس، بتسجيل 28 وفاة، و2884 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، و1898حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ونقل البيان عن وزيرة الصحة، مي الكيلة، قولها، إن "حالات الوفاة الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي: قلقيلية 2، جنين 1، طولكرم 1، نابلس 7، الخليل 6، رام الله والبيرة 2، سلفيت 1، قطاع غزة 8".

وأضافت الكيلة أن "الإصابات الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي: قلقيلية 33، طوباس 58، جنين 179، طولكرم 74، نابلس 201، الخليل 221، رام الله والبيرة 119، سلفيت 24، بيت لحم 32، ضواحي القدس 8، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 1932، لافتة إلى أنه تم إجراء 10054 فحصا.

فحص للكشف عن الفيروس في غزة (أ ب أ)

وأوضحت أن حالات التعافي "سجلت على النحو التالي: قلقيلية 44، طوباس 41، جنين 237، طولكرم 111، نابلس 446، الخليل 186، رام الله والبيرة 150، سلفيت 15، بيت لحم 78، ضواحي القدس 20، أريحا والأغوار 16، قطاع غزة 554".

وذكرت الكيلة أن نسبة التعافي من الفيروس؛ "بلغت 88.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.9%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات".

أحد مخابز غزة (أ ب أ)

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 201 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 61 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 588 مصابا.

وفي ما يخص المواطنين متلقي الطعومات المضادة للفيروس، أوضحت الكيلة أن "عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ 131394، بينهم 11748 تلقوا الجرعتين من اللقاح".

وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، قد قالت اليوم الخميس، معقّبة على إعلان واشنطن استئناف مساعدتها للوكالة، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في "لحظة حرجة" تتزامن مع مواجهة تحديات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وعبّر المفوض العام لـ"أونروا"، فيليب لازاريني في بيان عن امتنانه لاستئناف واشنطن دعم الوكالة المتوقف منذ عام 2018، مؤكدا أن "مساهمة الولايات المتحدة تأتي في لحظة حرجة، في وقت نواصل فيه مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا".

وقال: "لا يمكن أن تكون الأونروا أكثر سعادة، لأننا مرة أخرى سنتشارك مع الولايات المتحدة لتقديم مساعدة حيوية لبعض اللاجئين الأكثر ضعفا في الشرق الأوسط والوفاء بمهمتنا بتعليم وتوفير الرعاية الصحية الأولية لملايين اللاجئين كل يوم".