النقب: إصابة خطيرة لطفل سقط عليه جسم ثقيل

أصيب طفل عربي، في منطقة النقب، بجروح بالغة الخطورة إثر سقوط جسم ثقيل عليه، اليوم الخميس.

وأفادت مصادر طبية أن الطفل يبلغ العمر 7 أعوام، أصيب بجروح خطيرة من جراء سقوط جسم ثقيل عليه.

وقدم طاقم طبي العلاج الأولي للطفل ونقلته سيارة إسعاف من خدمة "نجمة داود الحمراء" إلى مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع، بعدما نقلته أسرته إلى مفرق أبو كف، بسبب عدم وصول سيارة الإسعاف إلى القرية.

هذا، ومما يذكر أن 120 طفلا من منطقة النقب لقوا مصارعهم في حوادث مختلفة في السنوات الأربع الأخيرة، ووفقا لمعطيات مؤسسة "بطيرم" لأمان الأولاد فإن احتمال وفاة طفل في النقب أعلى بـ4 مرات مقارنة مع سائر الأطفال في البلاد.