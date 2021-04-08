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"سانا": إسقاط صواريخ إسرائيليّة وصلت من اتّجاه الجولان المحتلّ ولبنان

تاريخ النشر: 08/04/2021 - 01:51

"سانا": إسقاط صواريخ إسرائيليّة وصلت من اتّجاه الجولان المحتلّ ولبنان
(أرشيفيّة - أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلنت وكالة أنباء النظام السوري الرسميّة "سانا"، بعد منتصف ليل الأربعاء، أن الدفاعات الجوية التابعة للنظام، تصدّت لعدوان إسرائيلي على المنطقة الجنوبية من اتجاه الجولان السوري المحتلّ، ولبنان. وبعد ذلك أفادت بإسقاط عدد من الصّواريخ.

يأتي ذلك بعد ساعات من تصريحات أدلى بها رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، قائلا فيها إنّ اتفاقًا قد يتمّ التوصّل إليه بين طهران وواشنطن؛ لن يكون مُلزِما بالنسبة لإسرائيل.

وقالت "سانا": "تصدت دفاعاتنا الجوية لعدوان إسرائيلي على المنطقة الجنوبية من اتجاه الجولان المحتل ومن اتجاه لبنان".

وذكرت أن "الدفاعات الجوية تصدت للعدوان الإسرائيلي وأسقطت عددا من الصواريخ"، دون الإشارة إلى رقم محدّد.

وفي السادس عشر من الشهر الماضي أفادت الوكالة بأن الدفاعات الجوية، اعترضت عددا من الصواريخ في أجواء ريف دمشق الجنوبي.

وذكرت الوكالة حينها أن الدفاعات الجوية التابعة للنظام السوري "تتصدي لعدوان إسرائيلي في سماء المنطقة الجنوبية"، وأضافت أن الدفاعات الجوية "أسقطت عددا من صواريخ العدوان في سماء دمشق".

وفي الأول من آذار/ مارس الماضي، قصف سلاح الجو الإسرائيلي "أهدافًا إيرانيّة" في العاصمة السوريّة، دمشقّ، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام سورية وإسرائيليّة. واستهدفت الهجوم الإسرائيلي حينها المنطقة المحيطة بالسيدة زينب جنوب العاصمة دمشق، التي تعد معقلًا للحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني، حسبما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#الدفاعات الجوية
#النظام السوري
#عدوان إسرائيلي
#سورية
#الجولان
#لبنان
#سوريا

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