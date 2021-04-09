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مجد الكروم: الشرطة تقمع تظاهرة ضد العنف والجريمة وتعتقل 4 شبان

تاريخ النشر: 09/04/2021 - 19:43

مجد الكروم: الشرطة تقمع تظاهرة ضد العنف والجريمة وتعتقل 4 شبان
تصوير: طارق عمري
عرب ٤٨
تحرير: عدي محاميد

اعتقلت قوات الشرطة الإسرائيليّة، مساء اليوم الجمعة، 4 شبان خلال مظاهرة منددة بالعنف والجريمة وتواطؤ الشرطة مع عصابات الإجرام في مجد الكروم.

وتبيّن أن الشبان المعتقلين هم: مجد صغير، جميل شحادة، حسين سرية، ضياء تايه.

وجاءت المظاهرة في مجد الكروم بُعيد، قتِل شاب يبلغ من العمر 20 عاما، وأُصيب آخران، إثر شجار نشب في بلدة إبطن، وبعد وقت وجيز من تظاهُر عدد من أهالي جلجولية وكفر قاسم في المدخل الرئيسيّ لجلجولية؛ احتجاجا على ازدياد الجريمة وتواطؤ الشرطة مع عصابات الإجرام.

يذكر أن الشرطة لم تصدر بيانًا أو تعليقًا لاعتقالها الشبان الأربعة حتى الساعة الثامنة مساءً.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#مجد الكروم
#العنف والجريمة

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