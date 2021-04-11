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الأردن: أول ظهور مشترك للملك عبدالله الثاني والأمير حمزة منذ الخلاف بينهما

تاريخ النشر: 11/04/2021 - 14:46

الأردن: أول ظهور مشترك للملك عبدالله الثاني والأمير حمزة منذ الخلاف بينهما
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

زار الملك الأردني عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، برفقة نجله الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وبرفقة الأمير حمزة بن الحسين، اليوم الأحد، أضرحة الشهداء لقراءة الفاتحة على الشهداء الأردنيين ضمن الاحتفال بمئوية الدولة الأردنية، وفقًا لم أوردت وسائل إعلام أردنية رسمية.

ويُعتبر هذا الظهور المشترك، هو الأول، بين الملك الأردني عبدالله الثاني وأخيه الأمير، حمزة بن الحسين، بعد أن شهدت علاقتهما داخل الأسرة الملكية، توترا في الآونة الأخيرة.

ووضع الملك إكليلًا من الزهور على ضريح الجندي المجهول داخل الصرح، وقرأ والحضور الفاتحة على أرواح الشهداء.

وزار الملك، برفقة ولي العهد، والأمير الحسن بن طلال، والأمير فيصل بن الحسين، والأمير علي بن الحسين، والأمير حمزة بن الحسين، والأمير هاشم بن الحسين، والأمير راشد بن الحسن، والأمير غازي بن محمد، والأمير طلال بن محمد، الأضرحة الملكية بمناسبة مئوية الدولة.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#الأردن
#الملك عبدالله الثاني
#الأمير حمزة بن الحسين
#ظهور مشترك

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