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هدم مخازن تجارية في دبورية

تاريخ النشر: 11/04/2021 - 10:54

هدم مخازن تجارية في دبورية
من مكان الهدم بدبورية، صباح اليوم
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

هدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية بحماية قوات معززة من الشرطة مخازن تجارية بذريعة البناء دون ترخيص في قرية دبورية، صباح اليوم الأحد.

وقال عدد من الأهالي إن قوات الشرطة طوقت المنطقة ومنعتهم من الوصول إليها فيما هدمت الآليات مخازن تجارية تعود لأهالي من دبورية.

وأكدوا أن هدم المخازن سيحدث ضررا اقتصاديا ويدفع ببعض الناس إلى سوق البطالة.

وفي سياق ذي صلة، واصلت السلطات هدم المنشآت والمنازل العربية في البلاد رغم الإعلان عن تجميد تعديل بند 116 أ في قانون التنظيم والبناء، مؤخرا، وقيل إنه يُجمّد هدم آلاف المنازل العربية لعامين ما يتيح ترخيصها ومنع هدمها. وتواصلت عمليات الهدم استنادًا إلى قانون التنظيم والبناء الذي يعتبر "قانون كامينتس" جزءًا منه، بالإضافة إلى قانون الأراضي.

يشار إلى أن بلدات عربية عدة شهدت تصعيدا في هدم المنازل والمحال والمخازن التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص كما حصل في يافا وكفر قاسم وقلنسوة واللد وبلدات عربية بالنقب وغيرها.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#دبورية
#هدم منازل
#مخازن تجارية

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