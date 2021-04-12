إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار بقلنسوة

أصيب شاب بجروح وصفت بأنها خطيرة في جريمة إطلاق نار بقلنسوة، على الرغم من تواجد قوات كبيرة من الشرطة في المدينة، اليوم الإثنين.

وجاء في التفاصيل أن الجريمة وقعت في الحي القديم لقلنسوة، إذ نقل طاقم طبي المصاب بسيارة الإسعاف إلى مستشفى "مئير" في مدينة كفار سابا، بعد أن قدم له العلاجات الأولية في المكان.

هذا، واستُدعيت الشرطة إلى مكان الجريمة، إذ فتحت ملفا للتحقيق دون أن تعلن عن ملابساتها وإذا ما نفذت اعتقالات لمشتبهين باقتراف الجريمة على ذمة التحقيق.

يذكر أن الشابين ليث نصرة (19عاما) ومحمد خطيب (23 عاما) قُتلا وأصيب آخران بجروح خطيرة ومتوسطة، في جريمة إطلاق نار بقلنسوة فجر يوم 19 آذار/ مارس 2021.