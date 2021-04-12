السجن 9 أعوام لشاب على خلفية قتل عز الدين محاميد من معاوية

فرضت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الإثنين، حكما بالسجن لمدة 9 سنوات على الشاب عقل وتد في العشرينات من عمره من قرية جت المثلث، وذلك في أعقاب إدانته بالتآمر والمساعدة في جريمة قتل عز الدين محاميد (44 عاما) من معاوية.

وحسب قرار المحكمة، فقد جرى إدانة ابن عم المتهم، سعد وتد، بالتآمر لتنفيذ جريمة وحكم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات، علما أنه جرى تخفيف التهم المنسوبة للشابين إذ جرى شطب تهمة القتل في أعقاب صفقة ادعاء بين محامي الدفاع عن المتهمين والنيابة العامة.

وتعود حيثيات الجريمة إلى يوم 16 أيار/ مايو 2017، حينما عثر على جثة عز الدين محاميد، إلى جانب سيارته بعد حرقها في منطقة مفتوحة بالقرب من جت المثلث.

وذكر أن مجهولين أطلقوا النار باتجاه السيارة الخصوصية التابعة للقتيل، ومن ثم أحرقوا السيارة حيث كانت جثته إلى جوارها بعد أن ارتكبت جريمة قتله.