3 إصابات متفاوتة بواقعتي عنف في النقب

أصيب شخصان بجريمة إطلاق نار وقعت مساء اليوم، الإثنين، في مدينة رهط، فيما أصيب ثالث بشجار نشب في بلدة اللقية في منطقة النقب، جنوبي البلاد، وذلك عشية أول أيام شهر رمضان.

وفي مدينة رهط، عُلم أن جريمة إطلاق النار أسفرت عن إصابة شخص (50 عاما) بجروح خطيرة وآخر (40 عاما) بجروح متوسطة.

وأفادت الطواقم الطبية بأنها عملت على نقل المصابين إلى مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع لاستكمال العلاج.

وذكرت المصادر أن الجريمة وقعت الحارة رقم 4، وأشارت إلى أن قوات الشرطة نصبت حواجز في المنطقة في محاولة للعثول على مشتيهين.

وفي اللقية، نشب شجار في الحارة رقم 1، أسفر عن إصابة شخص بجروح متوسطة. في حين أفاد بيان صدر عن الشرطة الإسرائيلية بأن الشجار في اللقية أدى إلى إصابة شخصين، تعرضا للدهس خلال الشجار.

ولم يذكر بيان الشرطة أي تفاصيل إضافية حول حالة المصابين في اللقية، بينما أفادت الطواقم الطبية أنها نقلت مصابا في منطقة الرأس إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع.

وادعت الشرطة أن عناصرها في المكان ويعملون لإرساء النظام في المكان، وذكرت أنها فتحت ملفا للتحقيق في الملابسات.

وفي وقت سابق، الإثنين، قتلت سهى منصور (38 عاما) في جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة الطيرة في منطقة المثلث الجنوبي، كما قتل الشاب عيد الهواشلة (20 عاما)، برصاص الجيش الإسرائيلي بزعم محاولة تنفيذ عملية تهريب على الحدود المصرية.

وسجل المجتمع العربي 4 جرائم قتل خلال 4 أيّام، كما شهدت البلدات العربيّة خلال الفترة ذاتها، جرائم إطلاق نار أخرى، أسفرت عن إصابات متفاوتة تراوحت ما بين المتوسّطة والخطيرة.

ووصل عدد القتلى العرب منذ مطلع العام الجاري إلى 26 قتيلا؛ وهم: مأمون رباح (21 عاما) من جديدة المكر، فواز دعاس (56 عاما) من الطيرة، سليمان نزيه مصاروة (25 عاما) من كفر قرع، بشار زبيدات (18 عاما) من بسمة طبعون (برصاص الشرطة)، محمد مرار (67 عاما) من جلجولية، صائب عوض الله أبو حماد (21 عاما) من الدريجات بالنقب، محمّد ناصر جعو إغباريّة من أم الفحم (21 عامًا)، محمد أبو نجم (40 عاما) من يافا، أدهم بزيع (33 عاما) من الناصرة، أحمد حجازي ومحمود ياسين من طمرة (برصاص الشرطة)، سعيد محمد النباري (23 عاما) من حورة، حلمي خضر جربان (77 عاما) من جسر الزرقاء، وليد ناصر (32 عاما) من الطيرة، لؤي إدريس (25 عاما) من طمرة، خالد حصري (35 عاما) من عكا، محمد عدس (15 عاما) من جلجولية، محمد إياد قاسم (27 عامًا) من الطيرة، ليث نصرة (19عاما) ومحمد خطيب (23 عاما) من قلنسوة، عرفات اللداوي من اللد ومنير عنبتاوي (33 عاما) من حيفا (برصاص الشرطة)، عز الدين عمرية (20 عاما) من إبطن، وحافظ رمزي صنع الله (26 عاما) وأحمد علي صنع الله (23 عاما) من دير الأسد، وسهى منصور (38 عاما) من الطيرة.

يُذكر أن الحصيلة لا تشمل ضحايا جرائم القتل في مدينة القدس وهضبة الجولان المحتلتين.