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إصابة خطيرة لشاب في حادث دهس قرب حيفا

تاريخ النشر: 13/04/2021 - 14:29

إصابة خطيرة لشاب في حادث دهس قرب حيفا
توضيحية (تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب شاب، في العشرينات من عمره، بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر تعرضه لحادث دهس في نيشر بالقرب من حيفا، بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 14:13 حول تعرض عابر سبيل للدهس من قبل مركبة في نيشر، وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصاب إذ عانى جروحا خطيرة في منطقة الرأس".

وأحيل المصاب على وجه السرعة إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج، وهو فاقد للوعي وموصول بجهاز التنفس الاصطناعي.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#حوادث الدهس
#حوادث الطرق
#نيشر
#حيفا

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