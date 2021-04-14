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إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار بالفريديس

تاريخ النشر: 14/04/2021 - 23:11

إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار بالفريديس
(توضيحية- تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أُصيب شاب بجراح خطيرة، إثر تعرّضه لجريمة إطلاق نار في بلدة الفريديس، مساء يوم الأربعاء.

وعُلم أن الشاب يبلغ من العمر 20 عامًا.

وقدّم طاقم طبي وصل إلى المكان، الإسعافات الأولية للشاب المُصاب، ونقله إلى مشفى "هيلل يافه" في الخضيرة، لاستكمال تلقي العلاج.

وجاءت جريمة إطلاق النار، الأربعاء، بعد يومين من مقتل سهى منصور في جريمة ارتُكِبت في مدينة الطيرة.

وقُتِل يوم الجمعة الماضي، كل من الشابين حافظ رمزي صنع الله (26 عاما) وأحمد علي صنع الله (23 عاما) في جريمة قتل مزدوجة بدير الأسد، بالإضافة إلى مقتل الشاب عز الدين عمرية، وإصابة شقيقيه في جريمة أخرى ارتُكِبت في اليوم ذاته، ببلدة إبطن.

ووصل عدد القتلى العرب منذ مطلع العام الجاري إلى 26 قتيلا؛ وهم: مأمون رباح (21 عاما) من جديدة المكر، فواز دعاس (56 عاما) من الطيرة، سليمان نزيه مصاروة (25 عاما) من كفر قرع، بشار زبيدات (18 عاما) من بسمة طبعون (برصاص الشرطة)، محمد مرار (67 عاما) من جلجولية، صائب عوض الله أبو حماد (21 عاما) من الدريجات بالنقب، محمّد ناصر جعو إغباريّة من أم الفحم (21 عامًا)، محمد أبو نجم (40 عاما) من يافا، أدهم بزيع (33 عاما) من الناصرة، أحمد حجازي ومحمود ياسين من طمرة (برصاص الشرطة)، سعيد محمد النباري (23 عاما) من حورة، حلمي خضر جربان (77 عاما) من جسر الزرقاء، وليد ناصر (32 عاما) من الطيرة، لؤي إدريس (25 عاما) من طمرة، خالد حصري (35 عاما) من عكا، محمد عدس (15 عاما) من جلجولية، محمد إياد قاسم (27 عامًا) من الطيرة، ليث نصرة (19عاما) ومحمد خطيب (23 عاما) من قلنسوة، عرفات اللداوي من اللد ومنير عنبتاوي (33 عاما) من حيفا (برصاص الشرطة)، عز الدين عمرية (20 عاما) من إبطن، وحافظ رمزي صنع الله (26 عاما) وأحمد علي صنع الله (23 عاما) من دير الأسد، وسهى منصور (38 عاما) من الطيرة.

يُذكر أن الحصيلة لا تشمل ضحايا جرائم القتل في مدينة القدس وهضبة الجولان المحتلتين.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#الفريديس
#إطلاق نار
#إصابة خطيرة

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