بدءا من الأحد: إلغاء فرض ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة

أوعز وزير الصحة الإسرائيلي، يولي إدلشتاين، إلى المدير العام للوزارة، حيزي ليفي، بإصدار قرار لإلغاء فرض ارتداء الكمامات الواقية في الأماكن المفتوحة، بدءا من يوم الأحد المقبل، وذلك على ضوء انحسار جائحة كورونا وتراجع الحالة الوبائية.

وأوضح بيان صدر عن إدلشتاين، أنه وجّه المدير العام للوزارة، ليفي، للتوقيع على القرار ليدخل حيّز التنفيذ بدءا من يوم الأحد 18 نيسان/ أبريل الجاري.

وجاء أن القرار اتخذ بعد التشاور مع المختصين الذين أكدوا أنه "لم تعد هناك حاجة لارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة نظرا لانخفاض معدلات الإصابة بالفيروس".

من القدس (أ ف ب)

وشدد البيان على أن القرار بفرض ارتداء الكمامات "لا يزال ساريًا في الأماكن المغلقة". علما بأن الحكومة الإسرائيلية كانت قد اتخذت قرار فرض ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة في نيسان/ ابريل 2020، مع بدء تفشي جائحة كورونا في البلاد.

وبحسب إدليشتاين فإن "مستوى الإصابة بالفيروس منخفض جدًا بفضل حملة التطعيم الناجحة، وبالتالي يمكن المصادقة على المزيد من التسهيلات"، مشددا على ضرورة "التجهز بكمامة لدخول الأماكن المغلقة".

ووفقا للتصريحات التي صدرت عن مسؤولة خدمات الصحة العامة في الوزارة، شارون إلروعي - برايس، فإن 95% من البلدات والمدن في إسرائيل تعتبر "خضراء"، في إشارة إلى تراجع الحالة الوبائية وتدني مستوى الإصابة.

وشددت إلروعي برايس على أنه "على الرغم من التسهيلات التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية مؤخرا، فإن المختصين في الوزارة لا يتوقعون ارتفاع مستوى الحالة الوبائية وزيادة في الإصابات اليومية المسجلة".

وأوضحت أنه "هدفنا هو رفع القيود بوتيرة متسارعة، والعودة إلى الروتين - ولكن بعناية وحذر. الجائحة ما زالت هنا".

ومع التراجع بالإصابات بفيروس كورونا، أعلنت وزارتا السياحة والصحة الإسرائيليتان، الثلاثاء، أنه سيسمح بدخول مجموعات سياح أجانب إلى إسرائيل، ابتداء من 23 أيار/ مايو المقبل، شريطة أن يكونوا قد تلقوا التطعيم المضاد لكورونا.

وستصادق السلطات الإسرائيلية على دخول سياح فقط في حال وافقوا على إجراء فحص مصلي لدى وصولهم إلى مطار بن غوريون من أجل إثبات تلقيهم التطعيم أو أنهم تعافوا من الإصابة بكورونا. والفحص المصلي هي فحص دم، ويتوقع أن يرتدع سياح من ذلك ويتنازلوا عن الرحلة إلى إسرائيل.

إلى ذلك، صادقت الحكومة الإسرائيلية، الإثنين، على رفع القيود المفروضة على جهاز التعليم والمؤسسات التعليمية، ما يتيح عودة طلاب صفوف جميع المراحل إلى مقاعد الدراسة بدءا من الأسبوع المقبل، وذلك في ظل انخفاض المستوى الوبائي وانحسار جائحة كورونا.