  2. إسرائيليات
  3. أخبار

وزراء خارجيّة إسرائيل والإمارات واليونان وقبرص يلتقون الجمعة

تاريخ النشر: 15/04/2021 - 16:30

وزراء خارجيّة إسرائيل والإمارات واليونان وقبرص يلتقون الجمعة
أشكنازي مع نظيره اليونانيّ (الخارحية الإسرائلية)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

يجتمع وزراء خارجيّة إسرائيل والإمارات واليونان وقبرص، يوم غد الجمعة في مدينة بافوس في قبرص؛ للبحث في المصالح الإستراتيجية الإقليمية المُشتركة، في لقاء يُعدّ الأول الذي يجمع هذه الدول الأربع معًا.

ويأتي الاجتماع "بهدف عقد اجتماعات منتظمة على مستوى وزراء العمل والخارجية في الدول الأربع، لتعزيز المصالح الإستراتيجية الإقليمية بين الدول".

وجاء في التفاصيل أن وزير الخارجية الإسرائيليّ، غابي أشكنازي، سيعقد اجتماعات مع الفرق المهنية التابعة للدول، ليليَ ذلك اجتماع رباعيّ لوزراء الخارجية الأربعة.

وستناقش الاجتماعات "القضايا الإقليمية والتعاون المحتمل بين الدول، مع التركيز على القضايا الاقتصادية والسياحية والأمنية".

بالإضافة إلى مناقشة "الحرب المشتركة ضد فيروس كورونا (...) وبحث تشجيع السياحة بين مختلف الدول".

ولفتت القناة الإسرائيلية السابعة، أن رئيس قبرص سيستضيف وزراء الخارجية في اجتماع غير رسميّ.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#الإمارات
#إسرائيل
#قبرص
#اليونان

حوارات

مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل
مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل

2021-04-10

هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل
هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل

2021-04-03

د. مصطفى: حسم الملف الفلسطيني نقل الصراع إلى الساحة الداخلية لليمين الإسرائيلي
د. مصطفى: حسم الملف الفلسطيني نقل الصراع إلى الساحة الداخلية لليمين الإسرائيلي

2021-03-20

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الاحتلال يعتقل شابا اجتاز حدود غزة
الاحتلال يعتقل شابا اجتاز حدود غزة

2021-04-15

نهاية "جيش الشعب": أكثر من نصف الإسرائيليين لا يتجندون
نهاية "جيش الشعب": أكثر من نصف الإسرائيليين لا يتجندون

2021-04-15

موقف "قانوني" قد يمنع "كاكال" من شراء أراض بالضفة للتوسع الاستيطاني
موقف "قانوني" قد يمنع "كاكال" من شراء أراض بالضفة للتوسع الاستيطاني

2021-04-14

الأكثر قراءة

سهى منصور: حياة كفاحية... نهاية مأساوية

سهى منصور: حياة كفاحية... نهاية مأساوية

2021-04-14
أزمة تشكل الحكومة: توقعات بانتقال بينيت للمعسكر المناوئ لنتنياهو

أزمة تشكل الحكومة: توقعات بانتقال بينيت للمعسكر المناوئ لنتنياهو

2021-04-14
تقارير: قتلى وجرحى بقصف موقع للموساد بأربيل

تقارير: قتلى وجرحى بقصف موقع للموساد بأربيل

2021-04-14
مشروع قانون لسحب الجنسية الإسرائيلية ممن أدين بـ

مشروع قانون لسحب الجنسية الإسرائيلية ممن أدين بـ"الإرهاب"

2021-04-14
القدوة: مروان البرغوثي مرشّحنا للرئاسة

القدوة: مروان البرغوثي مرشّحنا للرئاسة

2021-04-14