وزراء خارجيّة إسرائيل والإمارات واليونان وقبرص يلتقون الجمعة

يجتمع وزراء خارجيّة إسرائيل والإمارات واليونان وقبرص، يوم غد الجمعة في مدينة بافوس في قبرص؛ للبحث في المصالح الإستراتيجية الإقليمية المُشتركة، في لقاء يُعدّ الأول الذي يجمع هذه الدول الأربع معًا.

ويأتي الاجتماع "بهدف عقد اجتماعات منتظمة على مستوى وزراء العمل والخارجية في الدول الأربع، لتعزيز المصالح الإستراتيجية الإقليمية بين الدول".

وجاء في التفاصيل أن وزير الخارجية الإسرائيليّ، غابي أشكنازي، سيعقد اجتماعات مع الفرق المهنية التابعة للدول، ليليَ ذلك اجتماع رباعيّ لوزراء الخارجية الأربعة.

وستناقش الاجتماعات "القضايا الإقليمية والتعاون المحتمل بين الدول، مع التركيز على القضايا الاقتصادية والسياحية والأمنية".

بالإضافة إلى مناقشة "الحرب المشتركة ضد فيروس كورونا (...) وبحث تشجيع السياحة بين مختلف الدول".

ولفتت القناة الإسرائيلية السابعة، أن رئيس قبرص سيستضيف وزراء الخارجية في اجتماع غير رسميّ.