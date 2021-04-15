14 وفاة و1717 إصابة جديدة بكورونا في الضفّة وغزّة

توفي 14 شخصا متأثرين بإصاباتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، في الضفة الغربية المحتلة، وقطاع غزة المُحاصَر، فيما سُجِّلت فيهما 1717 إصابة جديدة بالفيروس، و2052 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، اليوم الخميس.

وأكدت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في البيان اليومي للحالة الوبائية للفيروس، أن حالات الوفاة "سُجِّلت في المحافظات على النحو التالي: طولكرم 1، نابلس 4، قلقيلية 1، طوباس 2، جنين 1، قطاع غزة 5".

وقالت إن الإصابات الجديدة سُجِّلت في؛ "طولكرم 63، نابلس 183، قلقيلية 11، طوباس 34، سلفيت 21، الخليل 73، جنين 66، ضواحي القدس 6، رام الله والبيرة 65، بيت لحم 30، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 1162"، لافتة إلى أن عدد الفحوصات بلغ 5531 فحصا.

في مركز لـ"أونروا" في دير البلح بغزة (أ ب أ)

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة "توزعت حسب (الترتيب) التالي: طولكرم 72، نابلس 304، قلقيلية 45، طوباس 39، سلفيت 2، الخليل 199، جنين 203، ضواحي القدس 9، رام الله والبيرة 75، بيت لحم 40، أريحا والأغوار 14، قطاع غزة 1050".

وذكرت أن نسبة التعافي من الفيروس، بلغت 88.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 177 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، بينهم 54 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يُعالج في مراكز وأقسام مستشفيات الضفة 516 مصابا.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة للفيروس، أوضحت الكيلة أن عددهم الإجمالي بلغ في الضفة وغزة 156446، بينهم 21419 تلقوا الجرعتين من اللقاح.