  2. إسرائيليات
  3. أخبار

الصحة الإسرائيلية: تشخيص 7 إصابات بالطفرة الهندية لكورونا

تاريخ النشر: 16/04/2021 - 17:01

الصحة الإسرائيلية: تشخيص 7 إصابات بالطفرة الهندية لكورونا
توضيحية (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

أعلنت وزارة الصحّة الإسرائيليّة، اليوم، الجمعة، تشخيص 7 إصابات بالطفرة الهنديّة.

وأضافت الوزارة أن المصابين بالفيروس عادوا من الخارج (لم تذكر الوجهة)، وأنهم لم يحصلوا على اللقاح.

وتابعت الوزارة أن تأثير الطفرة على المتعافين من الفيروس والحاصلين على اللقاح غير واضح.

وشدّدت الوزارة على أهمية الحجر المنزلي للعائلين من خارج البلاد، خصوصًا من الدول التي تشهد نسب إصابة مرتفعة.

يأتي ذلك في حين أوعز وزير الصحة الإسرائيلي، يولي إدلشتاين، أمس الخميس، إلى المدير العام للوزارة، حيزي ليفي، بإصدار قرار لإلغاء فرض ارتداء الكمامات الواقية في الأماكن المفتوحة، بدءا من يوم الأحد المقبل، وذلك على ضوء انحسار جائحة كورونا وتراجع الحالة الوبائية.

وأوضح بيان صدر عن إدلشتاين، أنه وجّه المدير العام للوزارة، ليفي، للتوقيع على القرار ليدخل حيّز التنفيذ بدءا من يوم الأحد 18 نيسان/ أبريل الجاري.

وجاء أن القرار اتخذ بعد التشاور مع المختصين الذين أكدوا أنه "لم تعد هناك حاجة لارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة نظرا لانخفاض معدلات الإصابة بالفيروس".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#الطفرة الهندية
#فيروس كورنا
#الصحة الإسرائيلية

حوارات

مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل
مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل

2021-04-10

هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل
هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل

2021-04-03

د. مصطفى: حسم الملف الفلسطيني نقل الصراع إلى الساحة الداخلية لليمين الإسرائيلي
د. مصطفى: حسم الملف الفلسطيني نقل الصراع إلى الساحة الداخلية لليمين الإسرائيلي

2021-03-20

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

نتنياهو يائسا: "ساعر عد إلى الليكود وستستقبل بأذرع مفتوحة"
نتنياهو يائسا: "ساعر عد إلى الليكود وستستقبل بأذرع مفتوحة"

2021-04-16

بحث إسرائيلي: القاصرون العرب الأكثر تضررا بجائحة كورونا
بحث إسرائيلي: القاصرون العرب الأكثر تضررا بجائحة كورونا

2021-04-16

الليكود لسموتريتش: مطالب الموحدة معقولة وتخدم مصلحتك وأيديولوجيتك
الليكود لسموتريتش: مطالب الموحدة معقولة وتخدم مصلحتك وأيديولوجيتك

2021-04-16

الأكثر قراءة

"يوم استقلالهم يوم نكبتنا": مسيرات العودة إلى الدامون وحطين واللجون

2021-04-15
العنف يضرب المجتمع العربي: إصابتان خطيرتان في رهط وثالثة في الفريديس

العنف يضرب المجتمع العربي: إصابتان خطيرتان في رهط وثالثة في الفريديس

2021-04-15
بدءا من الأحد: إلغاء فرض ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة

بدءا من الأحد: إلغاء فرض ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة

2021-04-15
حالة الطقس: موجة حارة تضرب البلاد حتى الثلاثاء

حالة الطقس: موجة حارة تضرب البلاد حتى الثلاثاء

2021-04-15

"ليلة العودة إلى الدامون": تجديد عهد العودة إلى القرى المهجرة

2021-04-15