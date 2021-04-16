الصحة الإسرائيلية: تشخيص 7 إصابات بالطفرة الهندية لكورونا

أعلنت وزارة الصحّة الإسرائيليّة، اليوم، الجمعة، تشخيص 7 إصابات بالطفرة الهنديّة.

وأضافت الوزارة أن المصابين بالفيروس عادوا من الخارج (لم تذكر الوجهة)، وأنهم لم يحصلوا على اللقاح.

وتابعت الوزارة أن تأثير الطفرة على المتعافين من الفيروس والحاصلين على اللقاح غير واضح.

وشدّدت الوزارة على أهمية الحجر المنزلي للعائلين من خارج البلاد، خصوصًا من الدول التي تشهد نسب إصابة مرتفعة.

يأتي ذلك في حين أوعز وزير الصحة الإسرائيلي، يولي إدلشتاين، أمس الخميس، إلى المدير العام للوزارة، حيزي ليفي، بإصدار قرار لإلغاء فرض ارتداء الكمامات الواقية في الأماكن المفتوحة، بدءا من يوم الأحد المقبل، وذلك على ضوء انحسار جائحة كورونا وتراجع الحالة الوبائية.

وأوضح بيان صدر عن إدلشتاين، أنه وجّه المدير العام للوزارة، ليفي، للتوقيع على القرار ليدخل حيّز التنفيذ بدءا من يوم الأحد 18 نيسان/ أبريل الجاري.

وجاء أن القرار اتخذ بعد التشاور مع المختصين الذين أكدوا أنه "لم تعد هناك حاجة لارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة نظرا لانخفاض معدلات الإصابة بالفيروس".