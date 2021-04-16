  2. محليات
  3. أخبار محلية

جديدة المكر: وقفة احتجاجية ضد مخطط شارع 6

تاريخ النشر: 16/04/2021 - 13:49

جديدة المكر: وقفة احتجاجية ضد مخطط شارع 6
من الوقفة الاحتجاجية بالمكر، اليوم (عرب 48)
تحرير: قاسم بكري
ربيع سواعد ربيع سواعد

نظمت بعد ظهر اليوم، الجمعة، وقفة احتجاجية على شارع 85 (عكا- صفد) في مفرق قرية المكر تصديا لمخطط شارع 6؛ بمبادرة من المجلس المحلي واللجنة الشعبية في جديدة المكر.

وأغلق المحتجون شارع 85 لبعض الوقت ما أحدث اكتظاظات مرورية في المكان.

واقتادت الشرطة الناشط جمال أبو شعبان من اللجنة الشعبية إلى التحقيق. كما اقتادت مستشار رئيس المجلس المحلي، نمر دبس، أيضا للتحقيق إثر إغلاق الشارع.

وشارك في الوقفة الاحتجاجية عدد من أهالي جديدة المكر والمنطقة ورئيس وأعضاء مجلس جديدة المكر المحلي وبعض النواب العرب، ورفعوا لافتات ضد المخطط السلطوي الذي يستهدف مئات الدونمات من الأراضي الخاصة وأخرى مطالبة بنقل مسار الشارع.

يتبع...

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#جديدة المكر
#مصادرة الأراضي
#شارع 6
#وقفات احتجاجية

جديدة المكر: وقفة احتجاجية ضد مخطط شارع 6

جديدة المكر: وقفة احتجاجية ضد مخطط شارع 6

جديدة المكر: وقفة احتجاجية ضد مخطط شارع 6

جديدة المكر: وقفة احتجاجية ضد مخطط شارع 6

جديدة المكر: وقفة احتجاجية ضد مخطط شارع 6

جديدة المكر: وقفة احتجاجية ضد مخطط شارع 6

جديدة المكر: وقفة احتجاجية ضد مخطط شارع 6

جديدة المكر: وقفة احتجاجية ضد مخطط شارع 6

جديدة المكر: وقفة احتجاجية ضد مخطط شارع 6

جديدة المكر: وقفة احتجاجية ضد مخطط شارع 6

جديدة المكر: وقفة احتجاجية ضد مخطط شارع 6

جديدة المكر: وقفة احتجاجية ضد مخطط شارع 6

حوارات

مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل
مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل

2021-04-10

هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل
هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل

2021-04-03

د. مصطفى: حسم الملف الفلسطيني نقل الصراع إلى الساحة الداخلية لليمين الإسرائيلي
د. مصطفى: حسم الملف الفلسطيني نقل الصراع إلى الساحة الداخلية لليمين الإسرائيلي

2021-03-20

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

للأسبوع السابع في جلجولية: وقفة احتجاجية ضد الجريمة والشرطة
للأسبوع السابع في جلجولية: وقفة احتجاجية ضد الجريمة والشرطة

2021-04-16

إحراق سيارة جمع النفايات في بسمة طبعون
إحراق سيارة جمع النفايات في بسمة طبعون

2021-04-16

باقة الغربية: مقتل شقيقين بإطلاق نار في طولكرم
باقة الغربية: مقتل شقيقين بإطلاق نار في طولكرم

2021-04-16

الأكثر قراءة

"يوم استقلالهم يوم نكبتنا": مسيرات العودة إلى الدامون وحطين واللجون

2021-04-15
العنف يضرب المجتمع العربي: إصابتان خطيرتان في رهط وثالثة في الفريديس

العنف يضرب المجتمع العربي: إصابتان خطيرتان في رهط وثالثة في الفريديس

2021-04-15
بدءا من الأحد: إلغاء فرض ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة

بدءا من الأحد: إلغاء فرض ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة

2021-04-15
حالة الطقس: موجة حارة تضرب البلاد حتى الثلاثاء

حالة الطقس: موجة حارة تضرب البلاد حتى الثلاثاء

2021-04-15

"ليلة العودة إلى الدامون": تجديد عهد العودة إلى القرى المهجرة

2021-04-15