جديدة المكر: وقفة احتجاجية ضد مخطط شارع 6

نظمت بعد ظهر اليوم، الجمعة، وقفة احتجاجية على شارع 85 (عكا- صفد) في مفرق قرية المكر تصديا لمخطط شارع 6؛ بمبادرة من المجلس المحلي واللجنة الشعبية في جديدة المكر.

وأغلق المحتجون شارع 85 لبعض الوقت ما أحدث اكتظاظات مرورية في المكان.

واقتادت الشرطة الناشط جمال أبو شعبان من اللجنة الشعبية إلى التحقيق. كما اقتادت مستشار رئيس المجلس المحلي، نمر دبس، أيضا للتحقيق إثر إغلاق الشارع.

وشارك في الوقفة الاحتجاجية عدد من أهالي جديدة المكر والمنطقة ورئيس وأعضاء مجلس جديدة المكر المحلي وبعض النواب العرب، ورفعوا لافتات ضد المخطط السلطوي الذي يستهدف مئات الدونمات من الأراضي الخاصة وأخرى مطالبة بنقل مسار الشارع.

يتبع...