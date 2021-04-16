للأسبوع السابع في جلجولية: وقفة احتجاجية ضد الجريمة والشرطة

شارك عدد من أهالي قرية جلجولية في وقفة احتجاجية ضد الجريمة والشرطة، وذلك للأسبوع السابع على التوالي، بعد ظهر اليوم الجمعة.

ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها شعارات منددة بالجريمة وحمل السلاح، وأخرى تحمّل الشرطة مسؤولية ازدياد جرائم القتل في البلدات العربية.

وجاء هذا النشاط الاحتجاجي للأسبوع السابع على التوالي الذي انطلقت شرارته بعد مقتل الفتى محمد عدس وإصابة صديقه بجروح.

هذا، ونظمت مظاهرة قطرية، شارك فيها عدد كبير من المجتمع العربي ضد الجريمة والشرطة، وأغلق المتظاهرون في التظاهرات الأسبوعية المفرق الرئيس للقرية أمام حركة السير.