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للأسبوع السابع في جلجولية: وقفة احتجاجية ضد الجريمة والشرطة

تاريخ النشر: 16/04/2021 - 14:09

للأسبوع السابع في جلجولية: وقفة احتجاجية ضد الجريمة والشرطة
من الوقفة الاحتجاجية في جلجولية، اليوم (عرب 48)
تحرير: قاسم بكري
ضياء حاج يحيى ضياء حاج يحيى

شارك عدد من أهالي قرية جلجولية في وقفة احتجاجية ضد الجريمة والشرطة، وذلك للأسبوع السابع على التوالي، بعد ظهر اليوم الجمعة.

ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها شعارات منددة بالجريمة وحمل السلاح، وأخرى تحمّل الشرطة مسؤولية ازدياد جرائم القتل في البلدات العربية.

وجاء هذا النشاط الاحتجاجي للأسبوع السابع على التوالي الذي انطلقت شرارته بعد مقتل الفتى محمد عدس وإصابة صديقه بجروح.

هذا، ونظمت مظاهرة قطرية، شارك فيها عدد كبير من المجتمع العربي ضد الجريمة والشرطة، وأغلق المتظاهرون في التظاهرات الأسبوعية المفرق الرئيس للقرية أمام حركة السير.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#جلجولية
#جرائم القتل
#العنف والجريمة
#محمد عدس

للأسبوع السابع في جلجولية: وقفة احتجاجية ضد الجريمة والشرطة

للأسبوع السابع في جلجولية: وقفة احتجاجية ضد الجريمة والشرطة

للأسبوع السابع في جلجولية: وقفة احتجاجية ضد الجريمة والشرطة

للأسبوع السابع في جلجولية: وقفة احتجاجية ضد الجريمة والشرطة

للأسبوع السابع في جلجولية: وقفة احتجاجية ضد الجريمة والشرطة

للأسبوع السابع في جلجولية: وقفة احتجاجية ضد الجريمة والشرطة

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