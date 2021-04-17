  2. فلسطينيات
  3. أخبار

الصحة الفلسطينية: 28 وفاة بكورونا و1,618 إصابة جديدة

تاريخ النشر: 17/04/2021 - 15:10

الصحة الفلسطينية: 28 وفاة بكورونا و1,618 إصابة جديدة
الاحتلال يمنع الفلسطينيين من الوصول إلى الأقصى، الجمعة، حاجز قلنديا (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، تسجيل 28 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، وتشخيص 1,618 إصابة جديدة بالفيروس، ورصد 1,773 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح التقرير اليومي للحالة الوبائية في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967، أن الوفيات الجديدة سُجلت في محافظات: الخليل - 3 حالات، بيت لحم - حالة واحدة، جنين - حالتان، سلفيت - حالة واحدة، ضواحي القدس - حالة واحدة، طوباس - حالة واحدة، طولكرم - 3 حالات، قلقيلية - حالتان، نابلس - 4 حالات، قطاع غزة - 10 حالات.

وأضافت أن الإصابات الجديدة سُجلت محافظات: طوباس - 20، أريحا والأغوار - 5، سلفيت - 12، نابلس - 96، جنين - 61، قلقيلية - 17، بيت لحم - 21، الخليل - 10، طولكرم - 21، رام الله والبيرة - 36، ضواحي القدس - حالة واحدة، قطاع غزة - 1,318 حالة.

وأوضحت البيانات الرسمية أن الإصابات الجديدة شُخصت بعد أجراء 4,893 فحصا.

وأشارت معطيات الوزارة إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا بلغت 88.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.3%، ونسبة الوفيات 1.0%، من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 172 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، بينهم 51 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 532 مصابا.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، أشارت وزيرة الصحة، مي كيلة، إلى أن عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ 159,754، بينهم 23,113 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#فيروس كورونا
#وزارة الصحة الفلسطينية
#مي كيلة
#الضفة الغربية
#القدس
#قطاع غزة

حوارات

مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل
مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل

2021-04-10

هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل
هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل

2021-04-03

د. مصطفى: حسم الملف الفلسطيني نقل الصراع إلى الساحة الداخلية لليمين الإسرائيلي
د. مصطفى: حسم الملف الفلسطيني نقل الصراع إلى الساحة الداخلية لليمين الإسرائيلي

2021-03-20

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

القدس: الاحتلال يعتقل 3 مرشحين للانتخابات الفلسطينية
القدس: الاحتلال يعتقل 3 مرشحين للانتخابات الفلسطينية

2021-04-17

مستوطنون يحرقون أشجار زيتون قرب بيت لحم
مستوطنون يحرقون أشجار زيتون قرب بيت لحم

2021-04-17

يوم الأسير الفلسطيني: الاحتلال يمعن بالقمع والتنكيل والانتهاكات الحقوقية
يوم الأسير الفلسطيني: الاحتلال يمعن بالقمع والتنكيل والانتهاكات الحقوقية

2021-04-17

الأكثر قراءة

باقة الغربية: مقتل شقيقين بإطلاق نار في طولكرم

باقة الغربية: مقتل شقيقين بإطلاق نار في طولكرم

2021-04-16
الليكود لسموتريتش: مطالب الموحدة معقولة وتخدم مصلحتك وأيديولوجيتك

الليكود لسموتريتش: مطالب الموحدة معقولة وتخدم مصلحتك وأيديولوجيتك

2021-04-16
تقرير: واشنطن تطالب إسرائيل بالكفّ عن

تقرير: واشنطن تطالب إسرائيل بالكفّ عن "الثرثرة" تجاه إيران

2021-04-16
نتنياهو يائسا:

نتنياهو يائسا: "ساعر عد إلى الليكود وستستقبل بأذرع مفتوحة"

2021-04-16
طريق مسدود بالمفاوضات بين نتنياهو وبينيت لتشكيل حكومة

طريق مسدود بالمفاوضات بين نتنياهو وبينيت لتشكيل حكومة

2021-04-16