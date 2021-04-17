الصحة الفلسطينية: 28 وفاة بكورونا و1,618 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، تسجيل 28 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، وتشخيص 1,618 إصابة جديدة بالفيروس، ورصد 1,773 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح التقرير اليومي للحالة الوبائية في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967، أن الوفيات الجديدة سُجلت في محافظات: الخليل - 3 حالات، بيت لحم - حالة واحدة، جنين - حالتان، سلفيت - حالة واحدة، ضواحي القدس - حالة واحدة، طوباس - حالة واحدة، طولكرم - 3 حالات، قلقيلية - حالتان، نابلس - 4 حالات، قطاع غزة - 10 حالات.

وأضافت أن الإصابات الجديدة سُجلت محافظات: طوباس - 20، أريحا والأغوار - 5، سلفيت - 12، نابلس - 96، جنين - 61، قلقيلية - 17، بيت لحم - 21، الخليل - 10، طولكرم - 21، رام الله والبيرة - 36، ضواحي القدس - حالة واحدة، قطاع غزة - 1,318 حالة.

وأوضحت البيانات الرسمية أن الإصابات الجديدة شُخصت بعد أجراء 4,893 فحصا.

وأشارت معطيات الوزارة إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا بلغت 88.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.3%، ونسبة الوفيات 1.0%، من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 172 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، بينهم 51 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 532 مصابا.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، أشارت وزيرة الصحة، مي كيلة، إلى أن عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ 159,754، بينهم 23,113 تلقوا الجرعتين من اللقاح.