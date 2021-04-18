مصر: مصرع 8 أشخاص وإصابة العشرات جرّاء انقلاب قطار في محافظة القليوبيّة

لقي 8 أشخاص مصارعهم، وأُصيب عشرات آخرون، جرّاء انقلاب قطار في محافظة القليوبيّة بمصر، اليوم الأحد، بحسب ما أفادت وسائل إعلام مصريّة.

وجاء في التّفاصيل أن القطار خرج عن القضبان في مدينة طوخ، شماليّ العاصمة القاهرة.

ووفق صحيفتي "أخبار اليوم" المملوكة للدولة، و"المصري اليوم" الخاصّة، "شهدت مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، انقلاب قطار ركاب بعد خروج عدة عربات عن القضبان".

ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن مصادر أمنية وطبية، قولها إن "الحادث أسفر عن سقوط 8 قتلى وفق حصر مبدئيّ".

بدورها، أوردت صحيفة "أخبار اليوم" عن مصادر مطلعة، لم تسمها، قولها، إن "عدد المصابين جراء الحادث بلغ 103 أشخاص حتى الآن".

وأوضحت أنه "تم تشكيل لجنة فنية مكونة من كبار المهندسين بهيئة السكك الحديدية، للتحقيق في أسباب وقوع الحادث".

من المكان الذي انقلب فيه القطار

وأشارت إلى "توقف حركة القطارات على الخط المتجه من القاهرة إلى المنصورة".

من جانبها، أفادت وزارة الصحة المصرية في بيان، بإصابة 97 شخصا في حادث القطار.

وأشارت الوزارة في بيان إلى "إصابة 97 مواطنًا في حادث قطار (القاهرة-المنصورة) بمدينة طوخ في محافظة القليوبية". ولم يفد البيان عن وقوع وفيات نتيجة الحادث.

ونقل البيان عن المتحدث باسم وزارة الصحة، خالد مجاهد، قوله إن "جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات".

وأشارت الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية على شبكة "فيسبوك" إلى خروج بعض عربات القطار عن السكة من دون بيان الأسباب.

وتوجهت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد إلى محافظة القلبوبية "لمتابعة الحالة الصحية لمصابي الحادث".

وتشهد مصر حوادث قطارات بشكل كبير، ولا سيّما في الآونة الأخيرة.

وفي أواخر آذار/مارس الماضي، أعلنت وزارة الصحة المصرية مصرع 32 راكبا وسقوط عشرات الجرحى في حادث تصادم قطارين في سوهاج جنوبي البلاد.

وأعلنت النيابة المصرية، بعدها، أن تحقيقها أفاد بعدم تواجد سائق ومساعد القطار "الإسباني" السريع في عربة القيادة وقت الحادث الدامي. وأثبت التحقيق أن تعاطي المخدرات والتزوير وترك أبراج المراقبة وقت العمل، أمور تسببت في حادث تصادم القطارين كذلك.

وأكثر الحوادث دموية في مصر، وقع في عام 2002 عندما لقي 373 شخصا حتفهم بعدما اندلعت النيران في قطار مزدحم جنوب العاصمة.

ونهاية شهر شباط/ فبراير 2019، شهدت محطة رمسيس للقطارات في القاهرة حادثا مروعا، حين صدم قطار مسرع حائطا، عند طرف رصيف المحطة مما تسبّب بانفجار واندلاع حريق ضخم أدى إلى مصرع 22 شخصا.