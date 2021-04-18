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وفاة نائب قائد "فيلق القدس" الإيراني إثر نوبة قلبية

تاريخ النشر: 18/04/2021 - 21:07

وفاة نائب قائد "فيلق القدس" الإيراني إثر نوبة قلبية
حجازي والأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله (وكالة "فارس")
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم، الأحد، وفاة نائب قائد "فيلق القدس"، العميد محمّد حجازي، إثر نوبة قلبية.

ولم تورد وكالات الأنباء الإيرانيّة مزيدًا من التفاصيل.

واختير حجازي في منصبه إثر اغتيال الولايات المتحدة لقائد "فيلق القدس" السابق، قاسم سليماني، في العراق في كانون الثاني/يناير 2020.

وشارك حجازي في الحرب العراقية الإيرانية في صفوف الحرس الثوري، وتسلم قيادة قوات التعبئة بين سنتي 1997 و2007.

وفي العام 2019، اتهم الجيش الإسرائيلي حجازي بأنه الضابط المسؤول عن لبنان في الحرس الثوري الإيراني، ويقود مشروع زيادة دقّة صواريخ "حزب الله" اللبناني، وهو المشروع الذي تضعه على رأس التهديدات الأمنية في لبنان.

وفي العام 2011، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على حجازي بتهمة انتهاك حقوق الإنسان في إيران على خلفية قمع احتجاجات 2009، التي انطلقت احتجاجًا على فوز المرشّح المحافظ، محمود أحمدي نجاد، بالرئاسة حينها.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#الحرس الثوري
#إيران
#فيلق القدس
#محمد حجازي

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