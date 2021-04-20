اعتقال مشتبه بالضلوع في قتل شابين بكفر قرع

اعتقلت الشرطة شابا، يبلغ 37 عاما من العمر، بشبهة الضلوع في جريمة قتل الشابين سليمان نزيه مصاروة (24 عاما) وساهر حوشية (28 عاما) في قرية كفر قرع.

ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في حيفا، اليوم الثلاثاء، بطلب تمديد فترة اعتقال المشتبه به وهو من سكان كفر قرع على ذمة التحقيق.

الضحيتان ساهر حوشية ونزيه مصاروة

ووفقا للشرطة، فإن الاشتباه يدور عن خطأ في التشخيص ما أدى إلى وقوع الجريمة ومقتل الشابين متأثرين بجراحيهما الخطيرة؛ ونسبت الشرطة للشاب شبهات القتل وسرقة وحرق سيارة.

ومما يذكر أن حيثيات الجريمة تعود إلى يوم 5 كانون الثاني/ يناير 2021 حينما أقدم جناة على إطلاق النار على سيارة خصوصية وسط كفر قرع، ما أسفر عن مقتل الشابين سليمان مصاروة من كفر قرع وساهر حوشية من بلدة اليامون في منطقة جنين متأثرين بجراحيهما الخطيرة.