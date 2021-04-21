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اتهام شاب سابع في جريمة قتل صائب أبو حماد من النقب

تاريخ النشر: 21/04/2021 - 13:48

اتهام شاب سابع في جريمة قتل صائب أبو حماد من النقب
الضحية صائب أبو حماد
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في بئر السبع، اليوم الأربعاء، لائحة اتهام ضد الشاب أسعد أبو ربيعة (27 عاما) على خلفية ضلوعه في جريمة قتل الشاب صائب أبو حماد (21 عاما) في قرية الدريجات بمنطقة النقب.

وسبق أن قدمت النيابة العامة، مؤخرا، لائحة اتهام ضد 6 أشخاص آخرين بالضلوع في جريمة القتل.

ويستدل من لائحة الاتهام أن المتهم كان بحوزته فأسا خلال الاعتداء على الضحية، وتسبب مع المتهمين الآخرين بمقتل الشاب صائب أبو حماد أثناء إقدامه على ضربه ركلا وبالحجارة.

ووفقا للائحة الاتهام "في يوم 8 كانون الثاني/ يناير نشبّ شجار بين مجموعتين في قرية الدريجات، حينها وصل الضحية مسرعا بواسطة مركبة تجارية إلى مكان الشجار، وعلى إثر ذلك اضطر عدد ممن تواجدوا حينها إلى ترك المكان وتجنب الإصابة دهسا".

كما جاء في الاتهام أن "الضحية خرج من المركبة ثم لاذ بالهرب نحو منزله، وخلال محاولة هربه تعرض الضحية للضرب وإلقاء الحجارة من قبل نحو 20 شخصا، ورغم تواجد الشرطة لفض الشجار أصيب الضحية بجروح خطيرة أحيل على إثرها إلى المستشفى، وهناك أقر الطاقم الطبي وفاته بعد فشل كافة محاولات إنقاذ حياته".

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#اتهام
#صائب أبو حماد
#أسعد أبو حماد
#النقب
#الدريجات

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