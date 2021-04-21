الرملة: انفجار قوي جدا خلال تجارب في مصنع أسلحة

وقع انفجار شديد القوة في مدينة الرملة في وسط البلاد أمس، الثلاثاء، وذلك خلال تجارب في مصنع "تومير" لصنع محركات صواريخ، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، الأربعاء.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه الانفجار لم يسفر الانفجار عن إصابات. وأفاد مواطنون يقطنون بالقرب من المصنع بأنهم شاهدوا تصاعد نيران على شكل فطر كبير في منطقة الانفجار، وقام عدد منهم بتصويره.

ووفقا لموقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني، فإن التجربة كانت عادية، لكن الانفجار نجم على الأرجح من جراء خطأ المسؤول عن التجربة في تقدير قوة ضرره.

وفتحت جهات أمنية ومسؤولين في الشركة تحقيقا حول سبب الخلل في التجربة وما إذا جرت التجربة بموجب التعليمات.

وجاء في بيان مقتضب صادر عن مصنع "تومير" أن "هذه تجربة مراقبة من دون أحداث غير مألوف".