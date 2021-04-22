إصابة خطيرة إثر انفجار صهريج وقود بالنقب

أصيب شخصان، أحدهما بحالة خطيرة والآخر طفيفة، إثر انفجار صهريج وقود بقرية تل السبع في منطقة النقب، جنوبي البلاد، صباح اليوم الخميس.

وأفاد الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي أنه "تم استلام بلاغات على مركز 102 حول حريق بمنطقة في حي 11 في بلدة تل السبع. وصلت طواقم إطفاء وإنقاذ إلى المكان وعملت على إخماد الحريق ومنع انتشاره، علما أنه أصيب خلال الحاصل مواطنان وأحيلا للعلاج الطبيّ وهما بحالة متوسطة. وتجري الطواقم أعمال بحث وتمشيط في المكان، إلى جانب أعمال إخماد نهائية للنيران باستخدام معدات ومواد خاصّة".

وقال الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" إنه "تلقينا تمام الساعة 07:50 بلاغا في مركز 101 التابع لـ’نجمة داود الحمراء’ عن انفجار صهريج وقود في قرية تل السبع. وقدم مسعفون ومضمدون من المركز العلاجات الطبية الأولية لمصابين يبلغان نحو 35 عاما، أحدهما بحالة خطيرة والآخر إصابته طفيفة، يعانيان حروقا في جسديهما. وجرى نقلهما إلى مستشفى ‘سوروكا’ ببئر السبع لاستكمال العلاج".

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.