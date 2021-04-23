الخليل: مصرع شقيقتين و4 إصابات خطيرة في حادث طرق

لقيت شقيقتان مصرعهما، مساء اليوم، الجمعة، إثر حادث طرق ذاتي في مدينة دورا، جنوب الخليل.

وأسفر الحادث، أيضًا، عن 4 إصابات بالغة الخطورة.

قبيل الإفطار.. وفاتان وعدة إصابات جرّاء وقوع حادث سير في دورا جنوب الخليل.#فلسطين pic.twitter.com/oPDUNCzVwQ — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 23, 2021

ووقع الحادث قبل الإفطار بوقت قليل.

وذكرت مصادر طبية في المستشفى الأهلي في الخليل أن فتاة (15 عاما) وصلت إلى قسم الطوارئ وحالتها حرجة جدا وقد توفيت جراء إصابتها، كما أدخلت إصابتان إلى قسم العناية المكثفة، وحالة واحدة إلى قسم العناية الفائقة وحالتهما خطرة.

وذكر رئيس قسم الطوارئ في مستشفى الميزان التخصصي، د. شريف الطردي، لأن فتاة (14 عاما) وصلت إلى قسم الطوارئ وهي في حالة خطرة وقد توفيت لاحقا.