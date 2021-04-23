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إطلاق 3 قذائف صاروخية من غزة على أشكول

تاريخ النشر: 23/04/2021 - 23:40

إطلاق 3 قذائف صاروخية من غزة على أشكول
أرشيف (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

أطلقت 3 قذائف صاروخيّة من قطاع غزّة، مساء الجمعة، باتجاه أشكول الإسرائيلية.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن منظومة "القبة الحديديّة" أسقطت قذيفة صاروخيّة واحدة، بينما سقطت اثنتان في منطقتين مفتوحتين.

وحذّرت فصائل المقاومة الفلسطينيّة الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، الجمعة، من استمرار اعتداءاته في المسجد الأقصى المبارك.

وهذا ثالث إطلاق للقذائف الصاروخية من قطاع غزّة خلال الأسبوع الأخير، فمساء الجمعة الماضي، انفجرت قذيفة أطلقت من قطاع غزّة في منطقة مفتوحة في المجلس الإقليمي أشكول، بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي.

وقبل ذلك بليلة، مساء الخميس، أغارت طائرات إسرائيلية على مواقع في قطاع غزة، وقال الجيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، إن الغارات استهدفت موقعا لإنتاج وسائل قتالية ونفقا يستخدم لنقل أسلحة وموقعا عسكريا لحركة حماس، "ردا على إطلاق مقذوف من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية"، على حدّ تعبيره.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#قطاع غزّة
#أشكول

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