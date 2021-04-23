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القدس المحتلّة: اعتداء على أهالي الشيخ جرّاح واعتقال شاب قرب الأقصى

تاريخ النشر: 23/04/2021 - 18:03

القدس المحتلّة: اعتداء على أهالي الشيخ جرّاح واعتقال شاب قرب الأقصى
عناصر الاحتلال في القدس، اليوم (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

اعتدى عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيليّ، اليوم الجمعة، على مظاهرة لأهالي حيّ الشيخ جرّاح ضدّ نيّة الاحتلال طرد العائلات من منازلها لصالح مستوطنين، كما تمّ اعتقال مقدسيّ بعد احتجازه.

كما اعتدت قوات الاحتلال على الصحافيين الموجودين في المنطقة، ومنعتهم من تغطية الوقفة.

ورفع المشاركون لافتات دعت لإنقاذ الحي من عمليات الاستهداف الإسرائيلي المتواصلة.

يأتي ذلك فيما أصدرت السفارة الأميركية في إسرائيل اليوم، بيانا نشرته في حسابها في "تويتر"، عبرت فيه عن أسفها إزاء الأحداث التي شهدتها مدينة القدس المحتلة، آملةً "من جميع الأصوات المسؤولة أن تعزز إنهاء التحريض، والعودة إلى الهدوء، واحترام سلامة وكرامة الجميع في القدس".

وتشهد القدس أجواء متوتّرة، خصوصًا بعد اعتداءات المستوطنين على أهالي البلدة القديمة، أمس، الخميس، وسط مخاوف من تكرار عملية اختطاف الشهيد محمّد أبو خضير في العام 2014.

وتقول مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية إن قرارات الإخلاء بحق المنازل في حي الشيخ جراح تأتي ضمن مخطط لتهويد مدينة القدس، بالإضافة إلى هدم البيوت ومصادرة الأراضي وغيرها.

ويتظاهر الأهالي بشكل أسبوعي في الشيخ جراح.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المتمركزة قرب باب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، مقدسيا بعد احتجازه.

وأفادت وكالة "وفا" للأنباء بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن عامر أبو ميالة، بعد احتجازه قرب باب الأسباط أثناء دخوله لأداء الصلاة في المسجد الأقصى.

وكانت قوات الاحتلال قد منعت الآلاف من سكان الضفة الغربية المحتلة، للوصول للمسجد.

كما أعاق الاحتلال صلاة الجمعة في الحرم الإبراهيمي بالخليل.

وأدى نحو 60 ألف مصل اليوم صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في المسجد؛ وهو أقل بـ10 آلاف من عدد المصلين في الجمعة الأولى من الشهر.

وأمس الخميس، أصيب أكثر من مئة مقدسي في مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في أحياء البلدة القديمة في القدس، إثر قمع قوات الاحتلال واعتدائها على الفلسطينيين في جميع أنحاء المدينة.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#الاحتلال الإسرائيليّ
#حيّ الشيخ جرّاح
#القدس المحتلة

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