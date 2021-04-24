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إندونيسيا: العثور على حطام الغواصة المفقودة

تاريخ النشر: 24/04/2021 - 13:10

إندونيسيا: العثور على حطام الغواصة المفقودة
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلن الجيش الإندونيسي، اليوم السبت، العثور على حطام غواصة تابعة له، فقد الاتصال بها، الأربعاء الماضي، خلال تدريبات قبالة جزيرة بالي.

وأكد المتحدث باسم البحرية الإندونيسية أن الغواصة المفقودة قبالة جزيرة بالي وعلى متنها 53 رجلاً "غرقت"، بينما تعتقد السلطات أن الطاقم استنفد احتياطيه من الأكسجين، إذا كان قد نجا أساسا.

وقال المتحدث يودو مارغونو في مؤتمر صحافي "عثرنا على حطام وأشياء في المنطقة التي غطست فيها الغواصة للمرة الأخيرة"، موضحا أن هذه القطع جاءت من داخل الغواصة.

وأضاف مارغونو: "المسح كشف عن الغواصة على عمق 850 مترا".

وأوضح أنه "استنادا إلى العناصر التي نعتقد أنها جاءت من (الغواصة) كري نانغالا قمنا بتغيير وضع الغواصة من مفقودة إلى غارقة".

ويشارك مئات الجنود وعشرون قاربًا منذ الأربعاء، في عمليات البحث لتحديد موقع الغواصة التي يبلغ عمرها أربعين عاما.

وقدرت البحرية بحوالي 72 ساعة الحد، الأقصى لكفاية احتياطات الأكسجين المتاحة لأفراد الطاقم في حالة انقطاع التيار الكهربائي. وهذه المهلة انتهت صباح السبت ما يجعل بقاء أفراد الطاقم على قيد الحياة أمرا غير مرجح.

وتتلاشى آمال إنقاذ أفراد طاقم الغواصة البالغ عدده 53، حيث أفاد مسؤولون في وقت سابق، بأن إمدادات الأكسجين يتوقع نفذها في وقت مبكر من السبت، حسب المصدر نفسه.

والأربعاء، أعلن الجيش الإندونيسي فقدان غواصة تابعة للبحرية، وعلى متنها 53 شخصا، خلال تدريبات قبالة جزيرة بالي.

وكانت الغواصة الألمانية الصنع، التي تعمل بالخدمة في إندونيسيا منذ 1981، تتدرب على مناورة لإطلاق الصواريخ كان من المقرر إجراؤها الخميس، بحضور مسؤولين عسكريين، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

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