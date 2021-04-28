اتهام: شاب من دير الأسد يُطلق النار على شقيقه إثر خلاف على أرض

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة، اليوم الأربعاء، لائحة اتهام ضد أحد سكان قرية دير الأسد، في الأربعينيات من عمره، نسبت إليه محاولة قتل شقيقه بإطلاق النار عليه، قبل نحو ثلاثة أشهر، إثر خلاف على قطعة أرض ورثاها من والدهما.

وكان الشاب المُعتدى عليه قد أصيب بجروح خطيرة إثر تعرضه لجريمة إطلاق النار اقترفها شقيقه في القرية.

وكان الشاب المُعتدى عليه قد أصيب بجروح خطيرة إثر تعرضه لجريمة إطلاق النار اقترفها شقيقه في القرية، قدمت على إثرها طواقم الإسعاف التابعة لمركز حيان الطبي العلاجات الأولية للمصاب، وهو في الأربعينيات من عمره، ونقلته بحالة خطيرة إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في مدينة نهريا، لاستكمال العلاج.

ووفقا لادعاء الشرطة فإنها تلقت بلاغا، يوم 25 كانون الثاني/ يناير 2021، حول إطلاق نار في دير الأسد وإصابة شخص بجروح خطيرة. وحققت "وحدة مكافحة الجريمة" التابعة للشرطة في منطقة الجليل في ملابسات الجريمة، إذ اتضح أنه بعد نزاع مستمر بين شقيقين على ملكية الأراضي الموروثة في العائلة، قرر المتهم قتل شقيقه، وعليه تزود بمسدس وأطلق النار على شقيقه، وأصابه بجروح خطيرة، ثم هرب من المكان. وجمع المحققون الأدلة، وسلّم الشقيق نفسه للشرطة، وجرى تمديد اعتقاله مرة تلو الأخرى إلى تقديم لائحة اتهام ضده من قبل النيابة العامة في حيفا بتهمة الشروع في القتل.