بدءا من الإثنين: فرض الحجر الصحي على القادمين من 7 دول بينها تركيا

فرضت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، الحجر الصحي المنزلي لمدة أسبوعين، على القادمين من تركيا وأوكرانيا وأثيوبيا والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند والمكسيك، والتي تشهد انتشارا واسعا لفيروس كورونا، وذلك منعا لدخول طفرات جديدة للفيروس إلى البلاد.

ومن المقرر أن يدخل القرار حيّز التنفيذ بدءًا من يوم الإثنين 3 أيار/ مايو الجاري، على أن يعرض القرار على اللجنة المنظمة للكنيست لإحالته إلى اللجنة المعنية لمناقشته وإقراره نهائيًا.

ويشمل القرار جميع القادمين من هذه الدول، بما في ذلك الأشخاص الذين تلقوا التطعيم باللقاح المضاد للفيروس والمتعافين منه.

ويأتي القرار بموجب توقيع المدير العام للوزارة، بروفيسور حيزي ليفي، على تعديل لمرسوم الصحة العامة، بحسب ما جاء في بيان صدر عن الوزارة.

وبموجب القرار سيفرض الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوما على القادمين من الدول المذكورة، أو 10 أيام شريطة إجراء فحصين لتشخيص الإصابة بالفيروس، وجاءت نتيجتهما "سالبة".

وذكرت الوزارة في بيانها أن "الخبراء والطواقم المهنية ترى أنه "استمرار انتشار الوباء على الصعيد العالمي، واكتشاف طفرات جديدة ونسخ متحوّرة للفيروس والتي قد تدخل إسرائيل من خلال العائدين من الخارج، يشكل خطرا كبيرا على الصحة العامة في إسرائيل".

وشخصت 41 إصابة جديدة بالطفرة الهندية لفيروس كورونا في البلاد، حيث أتضح بأن 4 أشخاص ممن شخصت إصابتهم تلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، في وقت سابق، اليوم.

وبحسب بيانات وزارة الصحة، فإن 24 شخصا عادوا من الخارج شخصت إصابتهم بالطفرة الهندية، بينما 17 شخصا أصيبوا بالطفرة الهندية لكورونا دون أن يتواجدوا خارج البلاد، علما بأن 5 إصابات شخصت في أوساط طلاب مدارس.

ولمنع دخول طفرات كورونا الجديدة، أجرت وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة، مشاورات بشأن الرحلات الجوية من وإلى إسرائيل؛ وأوصت الوزارة بوقف الرحلات الجوية من 7 دول، كما أوصت بفرض الحجر على القادمين منها.

وكانت الوزارة قد أصدرت تحذيرا من السفر إلى كل من أوكرانيا وأثيوبيا والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند وتركيا والمكسيك، في ظل الأرقام المرتفعة للإصابات الجديدة المسجلة في هذه الدول، والطفرات الجديدة التي تم اكتشافها، والكارثة الوبائية التي خلفها الوباء في الهند.