  2. فلسطينيات
  3. النكبة

هنية: نرفض تأجيل الانتخابات ولا نرهن قرارها بيد الاحتلال

تاريخ النشر: 30/04/2021 - 22:18

هنية: نرفض تأجيل الانتخابات ولا نرهن قرارها بيد الاحتلال
هنية (أرشيف أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنيّة، مساء الجمعة، معارضته لقرار الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إرجاء الانتخابات، قائلا "كنا وما زلنا مع إجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة".

وتابع هنيّة "نتّفق على ضرورة إجراء الانتخابات في القدس لكننا نختلف في أن نرهن ذلك بقرار المحتل"، وعبّر عن استعداده لخوض "معركة وطنية" لتثبيت الحق الفلسطيني في القدس.

ودعا هنية إلى "حوار وطني جميع" لتدارس هذه الفترة، وكيفيّة تجاوزها.

وأردف هنيّة، في كلمة مسجّلة، "كان هناك اتفاق بين الجميع على إجراء الانتخابات في القدس حتى لو لم يسمح الاحتلال بذلك"، بالإضافة إلى وجود "إرادة سياسية فصائلية وشعبية للاعتماد على صناديق الاقتراع لإحداث التغيير"، وتابع أنّ "تأجيل الانتخابات يعني إلغاءها ومصادرة حقّ الفلسطينيين السياسي".

وأضاف هنية "قبلنا بالانتخابات قبل الحوار لحل بقية التفاصيل، وتنازلنا عن شرط التزامن بين الانتخابات التشريعية والرئاسية"، وأن حركته "ترى ضرورة طي صفحة الانقسام والوصول إلى الوحدة الوطنية".

ومساء أمس الخميس، قرر عباس تأجيل الانتخابات التشريعية لحين ضمان سماح السلطات الإسرائيلية مشاركة مدينة القدس المحتلة.

وقال عباس في ختام اجتماع القيادة الفلسطينية في مقر الرئاسة بمدينة رام الله في الضفة الغربية، إن القرار "يأتي بعد فشل كافة الجهود الدولية بإقناع إسرائيل بمشاركة القدس في الانتخابات".

ووفق مرسوم رئاسي، كان من المقرر أن تجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية في 22 أيار/ مايو، ورئاسية في 31 تموز/ يوليو، وانتخابات المجلس الوطني في 31 آب/ أغسطس.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#حماس
#إسماعيل هنية
#الانتخابات الفلسطينية
#محمود عباس

حوارات

الوجود الفلسطيني في المدن الساحلية وصراع البقاء
الوجود الفلسطيني في المدن الساحلية وصراع البقاء

2021-04-24

حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟
حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟

2021-04-18

مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل
مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل

2021-04-10

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الآلاف يؤمون المسجد الأقصى والاحتلال ينصب "سواتر متحركة"
الآلاف يؤمون المسجد الأقصى والاحتلال ينصب "سواتر متحركة"

2021-04-30

إصابات إحداها بالرصاص الحيّ خلال تفريق جيش الاحتلال مسيرات بالضفة
إصابات إحداها بالرصاص الحيّ خلال تفريق جيش الاحتلال مسيرات بالضفة

2021-04-30

الصحّة الفلسطينيّة: 18 وفاة و861 إصابة جديدة بكورونا
الصحّة الفلسطينيّة: 18 وفاة و861 إصابة جديدة بكورونا

2021-04-30

الأكثر قراءة

إصابة جنود إسرائيليين بالسرطان بسبب خدمتهم في

إصابة جنود إسرائيليين بالسرطان بسبب خدمتهم في "القبة الحديدية"

2021-04-29
أم الفحم تستقبل الأسير محمد محاجنة

أم الفحم تستقبل الأسير محمد محاجنة

2021-04-29
مفاوضات تشكيل الحكومة: بينيت وساعر يتجهان للوحدة واستمالة الأحزاب الحريدية

مفاوضات تشكيل الحكومة: بينيت وساعر يتجهان للوحدة واستمالة الأحزاب الحريدية

2021-04-29
بدءا من الإثنين: فرض الحجر الصحي على القادمين من 7 دول بينها تركيا

بدءا من الإثنين: فرض الحجر الصحي على القادمين من 7 دول بينها تركيا

2021-04-29
القدس: تجدّد اعتداء شرطة الاحتلال بباب العامود ومستعربون يختطفون فتى

القدس: تجدّد اعتداء شرطة الاحتلال بباب العامود ومستعربون يختطفون فتى

2021-04-29