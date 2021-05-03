نتنياهو: أبلغت بينيت بالتنازل عن أن أكون الأول في اتفاق التناوب

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، عن تنازله عن أن يكون الأوّل في اتفاق التناوب لعام واحد لصالح رئيس قائمة "يمينا"، نفتالي بينيت. ومع ذلك، لا حظوظ لتشكيل هذه الحكومة في ظلّ معاودة رئيس قائمة "الصهيونية الدينية"، بتسلئيل سموتريتش، تأكيده على رفض المشاركة في حكومة تستند إلى دعم "القائمة العربية الموحدة" (الإسلامية الجنوبية).

وكتب نتنياهو في حسابه على "فيسبوك" أن عرضه لبينيت يشمل "مناصب مهمّة" لأعضاء قائمة "يمينا"، بالإضافة إلى خوض الانتخابات في قائمة موحّدة في حال لم يتمكن نتنياهو من تشكيل حكومة، مع حفاظ كل قائمة على هويتّها وقوّتها النسبية.

وأضاف نتنياهو "قبل عشرة أيام، كتب بينيت أنه بالإمكان تشكيل حكومة إن تنحيتُ جانبًا في العام الأوّل. ها أنا أتنحى. الآن دورك".

وردّ بينيت في مؤتمر صحافي بالقول إنه لم يطلب من نتنياهو رئاسة الحكومة، وخاطبه بالقول "لا حكومة عندك بسبب سموتريتش. وأنت تحاول تحميلي مسؤولية ذلك".