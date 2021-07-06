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قتلى بانفجار في خطوط نقل النفط جنوبي إيران

تاريخ النشر: 06/07/2021 - 18:47

قتلى بانفجار في خطوط نقل النفط جنوبي إيران
من موقع الانفجار (تصوير: وكالة "إرنا")
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

لقي 3 خبراء مصارعهم وأصيب 4 آخرون، إثر انفجار في إحدى محطات أنابيب النفط والغاز بمحافظة خوزستان جنوبي إيران.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، إن الانفجار الناجم عن تسرب للغاز وقع بعد ظهر الثلاثاء، في منطقة فتح المبين بمدينة شوش.

ووفق معلومات أولية أسفر الانفجار عن مصرع 3 خبراء في مجال النفط والغاز، فضلا عن إصابة 4 آخرين بجروح خطيرة.

من جانبها، أفادت وكالة "مهر" الإيرانية بأن انفجارًا في منطقة "جشمه خوش" النفطية بقضاء دهلران جنوبي محافظة إيلام غربي إيران خلف ثلاثة قتلى وأربعة جرحى.

وذكرت الوكالة أن الانفجار وقع في خط لنقل النفط وأن جميع القتلى والجرحى هم من العاملين بالقطاع النفطي.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#إيران
#محطات أنابيب النفط
#نقل النفط
#انفجار

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