نابلس: إصابة فلسطينيّ برصاص الاحتلال بزعم محاولة تنفيذه عمليّة دهس

أُصيب فلسطينيّ، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس، قبيل انتصاف ليل الإثنين.

وجاء في التفاصيل، أن الشاب أُصيب بعد إطلاق قوات الاحتلال النار على مركبته قرب شارع عمان بمدينة نابلس.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر أمنية، لم تسمّها، القول، إن "قوات الاحتلال أطلقت النار على مركبة بيضاء اللون، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام المستوطنين لـ’قبر يوسف’، الأمر الذي أدى إلى انقلابها وإصابة سائقها".

مركبة الشاب عقب انقلابها

وأضافت المصادر أن مئات المستوطنين اقتحموا "قبر يوسف" بحماية جيش الاحتلال، الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع.

من جانبه، قال مدير الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، إن الشاب أصيب بثلاث رصاصات في الوجه والساق، ونقل للمستشفى لتلقي العلاج، ووصفت حالته الصحية بـ"المستقرة".

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين كذلك، قرية مردا شمال سلفيت.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، بشكل كثيف في أرجاء القرية، الأمر الذي تسبب بحالة من الخوف والهلع في صفوف المواطنين، وبخاصة الأطفال.