عودة تفشي كورونا في المجتمع العربي والدعوة لإعادة تفعيل غرف الطوارئ

حذرت الهيئة العربية للطوارئ من عودة تفشي كورونا في المجتمع العربي ودعت لإعادة تفعيل غرف الطوارئ.

وصرحت الهيئة، صباح اليوم الأربعاء، أنه "نشهد في الأيام الأخيرة تسجيل ارتفاع من جديد في عدد الإصابات بفيروس كورونا في المجتمع العربي عموما، حيث يأتي هذا الانتشار بعد اعتقادنا بانتهاء الأزمة، مما يضعنا مرة أخرى كأفراد ومجتمع أمام خطر داهم على المستوى الصحي وتداعيات أكثر خطورة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، خاصة مع بدء موسم المناسبات الاجتماعية واقتراب عيد الأضحى المبارك".

وأضافت أن "التطورات في الأسابيع الأخيرة تحتم علينا من جديد العمل بجدية ومسؤولية من أجل قطع سلسلة العدوى، وذلك عبر تعزيز السلوكيات والإرشادات الصحية السليمة من أجل تخفيف الآثار الضارة وحصر تفشي الوباء في مجتمعنا من جديد".

وأشارت إلى أنه "نرى بأهمية التطعيم بلقاح فيروس كورونا يتجاوز الوقاية الفردية إلى المساهمة في وقاية المجتمع والبشرية عموما، فمع وجود حقائق علمية واضحة في فعالية التطعيمات المتوفرة للفئات العمرية المختلفة والمصادق عليها من قبل الهيئات العلمية العالمية المهنية والمتخصصة، إننا في الهيئة العربية للطوارئ نتبنى موقف خبرائنا ولجاننا المهنية في توجهها بهذا الخصوص ودعوة المواطنين والأهالي في الفئات العمرية المختلفة إلى التوجه وتلقي التطعيم، وفق التعليمات والتوجيهات الرسمية، ونخص بالذكر فئة الشبيبة وكبار السن من جيل 50 سنة فما فوق".

ووجهت الهيئة نداء إلى السلطات المحلية العربية لـ"إعادة تفعيل عمل غرف الطوارئ المحلية"، وطالبت المؤسسة الرسمية والحكومة بـ"توفير الميزانيات المطلوبة"، كما دعت لـ"إعادة تفعيل منظومة الفحوصات المتنقلة وتوفير الفحوصات اللازمة في البلدات العربية على نطاق واسع".

وأكدت الهيئة أن "مكافحة جائحة كورونا في مجتمعنا هي مسؤوليتنا الفردية والجماعية"، وناشدت الجمهور بـ"التجند والتعاون من أجل الخروج من هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن".