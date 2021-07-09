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وفاة جيهان السادات عقيلة الرئيس المصريّ الأسبق

تاريخ النشر: 09/07/2021 - 12:29

وفاة جيهان السادات عقيلة الرئيس المصريّ الأسبق
جيهان السادات (أ ب)
عرب ٤٨

توفيت، اليوم الجمعة، جيهان السادات (88 عامًا)، قرينة الرئيس المصريّ الأسبق الراحل، محمد أنور السادات، بعد صراع مع المرض.

ونعت الرئاسة المصرية "ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام والتي قدمت نموذجا للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة"، وفق البيان.

وأصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي قرارا بمنح الراحلة وسام "الكمال"، وإطلاق اسمها على طريق يربط بين وسط القاهرة وشرقي العاصمة كان يحمل اسم "محور الفردوس"، بحسب البيان ذاته.

السادات أمام صورة زوجها، الرئيس الأسبق (أ ب)

ومؤخرا، أفادت تقارير محلية بأن جيهان السادات رقدت في غرفة العناية المركزة بأحد المراكز الطبية العالمية لمدة 30 يوما، عقب عودتها من رحلة علاجية في الولايات المتحدة الأميركية.

وعلّق، أمس الخميس، محمد أنور السادات، أحد أفراد عائلة الرئيس الراحل، على الحالة الصحية للسيدة جيهان السادات، موضحا أنها أصيبت بمرض منذ أكثر من سنة ونصف أو سنتين، وكانت تعالج بالخارج لفترة وعادت إلى مصر".

وذكر أنها "كانت تتلقى العلاج في أحد المراكز الطبية وعلى مدى الأسبوعين الماضيين لم تكن على ما يرام، وكانت الحالة حرجة والزيارات تكاد تكون ممنوعة وهى ليست كورونا".

وجيهان السادات مواليد عام 1933، وكانت أول امرأة تحمل لقب "سيدة مصر الأولى"، إذ لعبت دورا كبيرا في العمل الاجتماعي أثناء تولى زوجها رئاسة البلاد بين عامي 1970-1981.

وولدت جيهان في القاهرة لأب مصري يحمل الجنسية البريطانية وأم بريطانية، وكانت تعمل كمُحاضرة في جامعة القاهرة سابقا وأستاذ زائر في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومحاضرة في جامعة ولاية كارولينا الجنوبية.

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#وفاة جيهان السادات
#جيهان السادات

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