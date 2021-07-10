الصحة الفلسطينية: حالة وفاة و60 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، عن تسجيل حالة وفاة واحدة و60 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت وزيرة الصحة، مي الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية، إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طوباس - حالة واحدة، طولكرم - 4 حالات، الخليل - حالة واحدة، جنين - حالتان، قطاع غزة - 52 حالة.

وأضافت أن "حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: الخليل - 8 حالات، جنين - حالة واحدة، رام الله والبيرة -4 حالات، قطاع غزة - 133 حالة. لافتة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 98.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات

ولم ترد في التقرير الوبائي اليومي الذي نشرته وزارة الصحة الفلسطينية على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، أي معطيات حول الحالة الوبائية في مدينة القدس.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 6 مرضى في غرف العناية المكثفة، بينهم مريضان على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات الضفة الغربية 16 مريضًا.

وفي ما يتعلق بحملة التطعيم، أوضحت المعطيات الرسمية أن العدد الإجمالي لمتلقي التطعيم في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ 541,538 (453,648 في الضفة، و87,890 في قطاع غزة) بينهم 389,105 أشخاص تلقوا جرعتين اللقاح.