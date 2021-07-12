  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

مصرع 41 شخصا وإصابة آخرين بحريق بمشفى في الناصريّة وإعلان حالة الطوارئ

تاريخ النشر: 13/07/2021 - 00:01

مصرع 41 شخصا وإصابة آخرين بحريق بمشفى في الناصريّة وإعلان حالة الطوارئ
ألسنة اللهب والنار تتصاعد من المشفى
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

لقي 41 شخصا على الأقل، مصارعهم، وأُصيب آخرون، إثر اندلاع حريق ضخم، قبيل انتصاف ليل الإثنين، في جزء من مستشفى متخصص بعلاج مرضى فيروس كورونا في محافظة ذي قار جنوبي العراق، ما دعا مديرية صحة ذي قار، إلى إعلان حالة الطوارئ.

واندلع الحريق في مركز عزل وعلاج مرضى كورونا في مستشفى الحسين التعليمي وسط مدينة الناصرية بذي قار، والذي يضم عشرات المرضى ومرافقيهم.

وبدأت فرق الدفاع المدني وقوات الأمن، عملية إخلاء كبيرة للمرضى من المستشفى"، للعمل على إطفاء الحريق.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية العراقية "واع"، عن الناطق الرسمي لمديرية صحة ذي قار، عمار الزاملي، قوله: "39 حالة وفاة و5 جرحى سُجِّلت جراء حريق مركز النقاء، وتمت السيطرة على الحريق".

من جهتها، ذكرت وزارة الداخلية في بيان مقتضب، أن "فرق الدفاع المدني تكافح حادث حريق في مركز محافظة ذي قار داخل مستشفى الحسين التعليمي".

بدورها، أعلنت مديرية صحة محافظة ذي قار، حالة الطوارئ على خلفية الحريق. وقال الزاملي إن "صحة ذي قار تعلن حالة الطوارئ على خلفية حريق مستشفى الإمام الحسين التعليمي في المحافظة".

والحريق هو الثاني من نوعه الذي يندلع في مستشفى متخصص لعلاج مرضى "كورونا" خلال أقل من 3 أشهر، حيث اندلع حريق في مستشفى ابن الخطيب جراء انفجار أسطوانة أوكسجين في 24 نيسان/ أبريل الماضي، وأوقع 82 قتيلا و110 من الجرحى، وفقإحصائية رسمية أصدرتها السلطات العراقية.

وقرر رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، على إثر الحريق، إيقاف وزير الصحة حسن التميمي، ومحافظ العاصمة بغداد محمد جبر ومسؤولين آخرين، عن العمل، ولاحقا قدم وزير الصحة استقالته من منصبه.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#العراق
#الناصرية
#ذي قار
#احتراق مشفى
#مصرع مرضى
#مصابي كورونا

حوارات

حوار مع د. جبارين | قانون المواطنة وشرعنة قانون القومية والتقدم نحو دستور نظام الأبارتهايد
حوار مع د. جبارين | قانون المواطنة وشرعنة قانون القومية والتقدم نحو دستور نظام الأبارتهايد

2021-07-10

د. أمنون راز: حكومة بينيت - لبيد وتحييد الشرقيين والحريديين وخلق تحالف أشكنازي
د. أمنون راز: حكومة بينيت - لبيد وتحييد الشرقيين والحريديين وخلق تحالف أشكنازي

2021-07-03

أبو كف: هكذا تعمّق "الفجوة الرقميّة" الفجوات الاقتصادية والاجتماعية
أبو كف: هكذا تعمّق "الفجوة الرقميّة" الفجوات الاقتصادية والاجتماعية

2021-06-26

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إردوغان يهاتف هرتسوغ: "العلاقات التركيّة - الإسرائيليّة مهمّة لأمن المنطقة"
إردوغان يهاتف هرتسوغ: "العلاقات التركيّة - الإسرائيليّة مهمّة لأمن المنطقة"

2021-07-12

الأزمة الاقتصادية في لبنان: عقوبات أوروبية ضد قادة سياسيين
الأزمة الاقتصادية في لبنان: عقوبات أوروبية ضد قادة سياسيين

2021-07-12

البرلمان المصري يقر قانون "فصل الإخوان"
البرلمان المصري يقر قانون "فصل الإخوان"

2021-07-12

الأكثر قراءة

تعليمات لمكاتب الداخلية بعدم معالجة طلبات لم الشمل

تعليمات لمكاتب الداخلية بعدم معالجة طلبات لم الشمل

2021-07-11
الصحة الإسرائيلية: 4 آلاف إصابة نشطة بكورونا ونفاذ مخزون لقاحات

الصحة الإسرائيلية: 4 آلاف إصابة نشطة بكورونا ونفاذ مخزون لقاحات "فايزر"

2021-07-11
تعيين يوسي كوهين منسقا لـ

تعيين يوسي كوهين منسقا لـ"سوفت بنك": لماذا السعودية مرتبطة بذلك؟

2021-07-11
نتنياهو يغادر مقر إقامة رئيس الحكومة

نتنياهو يغادر مقر إقامة رئيس الحكومة

2021-07-11
مسؤول أمني إسرائيلي: أزمة لبنان تقرّب الحرب مع حزب الله

مسؤول أمني إسرائيلي: أزمة لبنان تقرّب الحرب مع حزب الله

2021-07-11