مصرع 41 شخصا وإصابة آخرين بحريق بمشفى في الناصريّة وإعلان حالة الطوارئ

لقي 41 شخصا على الأقل، مصارعهم، وأُصيب آخرون، إثر اندلاع حريق ضخم، قبيل انتصاف ليل الإثنين، في جزء من مستشفى متخصص بعلاج مرضى فيروس كورونا في محافظة ذي قار جنوبي العراق، ما دعا مديرية صحة ذي قار، إلى إعلان حالة الطوارئ.

واندلع الحريق في مركز عزل وعلاج مرضى كورونا في مستشفى الحسين التعليمي وسط مدينة الناصرية بذي قار، والذي يضم عشرات المرضى ومرافقيهم.

وبدأت فرق الدفاع المدني وقوات الأمن، عملية إخلاء كبيرة للمرضى من المستشفى"، للعمل على إطفاء الحريق.

إعلان حالة الطوارئ بذي قار: مصرع 36 شخصا وإصابة آخرين بحريق مشفى بالناصريّة

للتفاصيل: https://t.co/roczX2LjPr pic.twitter.com/7GlrvoQ4jL — موقع عرب 48 (@arab48website) July 12, 2021

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية العراقية "واع"، عن الناطق الرسمي لمديرية صحة ذي قار، عمار الزاملي، قوله: "39 حالة وفاة و5 جرحى سُجِّلت جراء حريق مركز النقاء، وتمت السيطرة على الحريق".

من جهتها، ذكرت وزارة الداخلية في بيان مقتضب، أن "فرق الدفاع المدني تكافح حادث حريق في مركز محافظة ذي قار داخل مستشفى الحسين التعليمي".

مصرع 36 شخصا وإصابة آخرين بحريق مشفى بالناصريّة في العراق

للتفاصيل: https://t.co/roczX2LjPr pic.twitter.com/kiuvtV6Ixn — موقع عرب 48 (@arab48website) July 12, 2021

بدورها، أعلنت مديرية صحة محافظة ذي قار، حالة الطوارئ على خلفية الحريق. وقال الزاملي إن "صحة ذي قار تعلن حالة الطوارئ على خلفية حريق مستشفى الإمام الحسين التعليمي في المحافظة".

والحريق هو الثاني من نوعه الذي يندلع في مستشفى متخصص لعلاج مرضى "كورونا" خلال أقل من 3 أشهر، حيث اندلع حريق في مستشفى ابن الخطيب جراء انفجار أسطوانة أوكسجين في 24 نيسان/ أبريل الماضي، وأوقع 82 قتيلا و110 من الجرحى، وفقإحصائية رسمية أصدرتها السلطات العراقية.

وقرر رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، على إثر الحريق، إيقاف وزير الصحة حسن التميمي، ومحافظ العاصمة بغداد محمد جبر ومسؤولين آخرين، عن العمل، ولاحقا قدم وزير الصحة استقالته من منصبه.