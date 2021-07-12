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توجيه تهمة الاتصال بعميل أجنبي ليعقوب أبو القيعان

تاريخ النشر: 12/07/2021 - 14:19

توجيه تهمة الاتصال بعميل أجنبي ليعقوب أبو القيعان
رجل الأعمال أبو القيعان (فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، إلى المحكمة المركزية في بئر السبع لائحة اتهام ضد رجل الأعمال، يعقوب أبو القيعان، من بلدة حورة بالنقب، حيث وجهت له من خلالها تهم "الاتصال بعميل أجنبي لإيران" و"نقل معلومات للعدو"، بحسب ما ورد من مزاعم لجهاز الأمن العام "الشاباك".

وبحسب المعلومات والمزاعم التي أوردها جهاز "الشاباك" في لائحة الاتهام، فقدتم اعتقال أبو القيعان في 10 حزيران/يونيو الماضي، ضمن تحقيق مشترك للشاباك والشرطة الإسرائيلية، وذلك للاشتباه في وجود اتصالات غير قانونية مع جهات أجنبية.

ووفقا لما ورد في بيان الشاباك "أظهرت التحقيقات أن أبو القيعان أجرى اتصالات محظورة مع مصدر لبناني-عراقي، ومن خلاله أيضا أجرى اتصالات مع مصادر استخباراتية إيرانية، حيث قام بنقل المعلومات لها".

وأظهر تحقيق الشاباك أن رجل الأعمال أبو القيعان، المقرب من شخصيات سياسية في البلاد، "تربطه علاقة طويلة الأمد بحيدر المشهداني، الذي يعمل كحلقة وصل مع المخابرات الإيرانية"، وفقا لما ورد في لائحة الاتهام.

وتدعي النيابة العامة في لائحة الاتهام أنه "كجزء من الاتصال بينهم قدم أبو القيعان إلى المشهداني، حتلنات وتحديثات حول ما يحدث في إسرائيل"، كما أن العلاقة بين الاثنين تبلورت وتدور أيضا، بحسب الشاباك، "حول الفرص التجارية المزعومة في الدول العربية في المنطقة".

وجاء في بيان صادر عن الشاباك لوسائل الإعلام "أنتهى اليوم التحقيق مع أبو القيعان الذي قدمت ضده لائحة أتهام، بحيث أن التحقيق الحالي هو جزء من أنشطة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في السنوات الأخيرة، في مواجهة مساعي إيران وحزب الله لتجنيد عناصر في إسرائيل وخارجها من أجل المساس بكبار الشخصيات في المؤسسة الأمنية والسياسية الإسرائيلية، وجمع المعلومات الاستخبارية".

يذكر أن أبو القيعان كان قد التحق بحزب "تيلم" الذي أسسه وزير الأمن السابق، موشيه يعالون، قبل عامين، قبل أن يعلن يعالون انضمامه لتحالف "كاحول لافان" في 2019. وزعمت تقارير إسرائيلية أن أبو القيعان نقل معلومات عن مواعيد يعالون للجهات الإيرانية التي كان على تواصل معها.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#يعقوب أبو القيعان
#عميل أجنبي
#نقل معلومات
#الشاباك
#حورة
#حيدر المشهداني

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