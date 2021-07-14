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الموحدة تسقط اقتراحا بتشكيل لجنة تحقيق في الجريمة بالمجتمع العربي

تاريخ النشر: 14/07/2021 - 22:20

الموحدة تسقط اقتراحا بتشكيل لجنة تحقيق في الجريمة بالمجتمع العربي
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

اسقطت الهيئة العامة للكنيست، اقتراحا تقدمت به القائمة المشتركة يقضي بإقامة لجنة تحقيق برلمانية لبحث قضية العنف والجريمة في المجتمع وتداخل "الشاباك" في الجرائم ومنحه الحصانة لقادة الجريمة في المدن والبلدات العربية.

وسقط الاقتراح في ظل معارضة نواب القائمة العربية الموحدة لتشكيل اللجنة وتصويتها ضد المشروع الذي حصل على دعم 54 عضو كنيست ومعارضة 57 عضو كنيست، من بينهم نواب عرب عن أحزاب الائتلاف الحكومي ("ميرتس" و"العمل" و"الموحدة").

وفي وقت سابق، الأربعاء، عقد رئيس القائمة الموحدة، منصور عبّاس، جلسة مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، للتنسيق بشأن التصويت على اقتراح تشكيل لجنة التحقيق في فشل الشرطة بمحاربة الجريمة في المجتمع العربي.

ومن القائمة الموحدة، عارض كل من منصور عباس وسعيد الخرومي ووليد طه ضد الاقتراح، فيما تغيّب النائب مازن غنايم عن التصويت. وفي بيان رسيم، ادعت الموحدة أنها "لم تدعم ذلك لإيمانها بأن قيام المشتركة بطرح الموضوع يأتي فقط من باب الاستمرار في الأسلوب الشعبوي للمزاودة على الموحدة ومحاولة إحراجها".

وجاء في بيان الموحدة أنه "نحن نعمل من داخل الائتلاف الحكومي لفحص أداء الشرطة وتوجيهها لصالح مجتمعنا العربي ولإقرار الخطط وتجنيد الميزانيات لمكافحة الجريمة والعنف بشكل فعلي. نحن مستمرون بالأفعال والإنجازات وجلب الميزانيات لمجتمعنا".

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#القائمة المشتركة
#القائمة الموحدة
#الكنيست
#الجريمة في المجتمع العربي

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