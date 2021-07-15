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19 قتيلا على الأقلّ ومفقودون إثر العواصف في ألمانيا

تاريخ النشر: 15/07/2021 - 13:26

19 قتيلا على الأقلّ ومفقودون إثر العواصف في ألمانيا
دمار هائل سببته العواصف (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

لقي 19 شخصا على الأقلّ، مصارعهم، وفُقد أكثر من خمسين آخرين في أمطار غزيرة وفيضانات ضربت غرب ألمانيا وجرفت عدة مبان.

ويمكن أن ترتفع حصيلة الضحايا. ففي بلدة شولد في جنوب بون حيث انهارت ستة منازل تقع على ضفاف نهر وأحصت الشرطة بين خمسين وستين مفقودا. وتبدو منازل أخرى مهددة بالانهيار.

(أ ب)

وتقع المناطق المتضررة في راينلاند بالاتينات التي ضربتها مثل كل غرب ألمانيا، أمطار أدت إلى ارتفاع مستويات مياه الأنهار واقتلعت أشجارا وأغرقت الطرق والمنازل بالمياه.

ويحاول رجال الإنقاذ إجلاء المنكوبين الذين لجأوا إلى أسطح منازلهم. لكن طرقا عدة أغلقت ما يعقد سير العمليات.

(أ ب)

ودعت السلطات السكان إلى البقاء في منازلهم إذا أمكن و"الصعود إلى الطوابق العليا إذا لزم الأمر".

وبحسب القناة الألمانية الأولى، انهارت 6 أبنية في بلدة شولد القريبة من مدينة أديناو جراء السيول، وأن 30 شخصا باتوا في عداد المفقودين.

وأضافت أن 25 مبنى آخر يواجه خطر الانهيار. وأشارت في سياق آخر، أن الوضع خطير أيضا في منطقة بيتبورغ بلوم بسبب الفيضانات، وأن الفرق تواصل العمل لإنقاذ 5 أشخاص عالقين في منزل غمرته المياه في بلدة واكسوايلر.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#المانيا
#عواصف
#انهيار مبان

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