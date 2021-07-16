  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

مؤتمر دوليّ جديد حول لبنان في آب

تاريخ النشر: 16/07/2021 - 11:40

مؤتمر دوليّ جديد حول لبنان في آب
صدام بين محتجين وقوات الأمن (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة، أن الرئيس، إيمانويل ماكرون، سيستضيف، مؤتمرا دوليا جديدا حول لبنان الشهر المقبل في الذكرى الأولى لتفجير مرفأ بيروت.

ويأتي هذا الإعلان بعد اعتذار سعد الحريري عن عدم تشكيل حكومة، أمس الخميس.

وقالت الوزارة في بيان، إن ماكرون سينظم المؤتمر في الرابع من آب/أغسطس، بالتعاون مع الأمم المتحدة "استجابة لحاجات اللبنانيين الذين يتدهور وضعهم كل يوم".

ويضع اعتذار الحريري لبنان أمام المجهول، وينذر بإطالة أمد الفراغ الحكومي، وبمزيد من الانهيار الاقتصادي والمعيشي، وفق ما تشير إليه التحليلات السياسية والاجتماعية وفي ظل الاجتجاجات المتواصلة التي تشهدها لبنان.

ومن شأن الفراغ السياسي أن يعمّق معاناة اللبنانيين، الذين يعيش أكثر من نصفهم تحت خط الفقر، على وقع الانهيار الاقتصادي المتسارع الذي أدى الى فقدان الليرة أكثر من تسعين في المئة من قيمتها مقابل الدولار.

وتشهد البلاد منذ أسابيع أزمة وقود وشحًا في الدواء وساعات تقنين في الكهرباء تصل إلى 22 ساعة. وترفع القطاعات والمرافق العامة والخاصة تدريجيًا صوتها مطالبة بدعمها لتقوى على تقديم الخدمات.

وفور اعتذار الحريري، سجّلت الليرة اللبنانية هبوطا قياسيا جديدا أمام الدولار الأميركي، إذ تراوح الدولار الواحد في السوق الموازية بين 19,900 و20,000 ليرة، مقارنة مع 19,200 في تعاملات منتصف اليوم.

وتبدو الأزمة الراهنة مرشحة للتفاقم مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لانفجار المرفأ. وينفذ أهالي الضحايا منذ أيام تحرّكات شعبية غاضبة مطالبين البرلمان برفع الحصانة عن ثلاثة نواب، شغلوا مناصب وزارية سابقًا، والجهات المعنية بمنح الإذن لملاحقة قادة أمنيين، طلب المحقق العدلي استجوابهم في قضية المرفأ.

تفاصيل أوفى فور ورودها...

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#وزارة الخارجية الفرنسية
#فرنسا
#لبنان
#بيروت
#ذكرى انفجار مرفأ بيروت
#الحكومة اللبنانية
#سعد الحريري
#مؤتمردولي

حوارات

حوار مع د. جبارين | قانون المواطنة وشرعنة قانون القومية والتقدم نحو دستور نظام الأبارتهايد
حوار مع د. جبارين | قانون المواطنة وشرعنة قانون القومية والتقدم نحو دستور نظام الأبارتهايد

2021-07-10

د. أمنون راز: حكومة بينيت - لبيد وتحييد الشرقيين والحريديين وخلق تحالف أشكنازي
د. أمنون راز: حكومة بينيت - لبيد وتحييد الشرقيين والحريديين وخلق تحالف أشكنازي

2021-07-03

أبو كف: هكذا تعمّق "الفجوة الرقميّة" الفجوات الاقتصادية والاجتماعية
أبو كف: هكذا تعمّق "الفجوة الرقميّة" الفجوات الاقتصادية والاجتماعية

2021-06-26

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"فيضانات الموت" في ألمانيا: ارتفاع حصيلة القتلى إلى 81 ونحو ألف و300 مفقود
"فيضانات الموت" في ألمانيا: ارتفاع حصيلة القتلى إلى 81 ونحو ألف و300 مفقود

2021-07-16

"فيسبوك" يتهم قراصنة إيرانيين باستخدامه للتجسس على الجيش الأميركيّ
"فيسبوك" يتهم قراصنة إيرانيين باستخدامه للتجسس على الجيش الأميركيّ

2021-07-16

بعد اعتذار الحريري.. لبنان مجددا في مواجهة "المجهول"
بعد اعتذار الحريري.. لبنان مجددا في مواجهة "المجهول"

2021-07-15

الأكثر قراءة

عباس لا يريد

عباس لا يريد "ضرة" وحكومة بينيت - لبيد تريد المشتركة "شبكة أمان"

2021-07-15
هبة القدس: الشرطة الإسرائيلية أفرغت مخزون أسلحتها خلال 4 أيام

هبة القدس: الشرطة الإسرائيلية أفرغت مخزون أسلحتها خلال 4 أيام

2021-07-15
الإحصاء الإسرائيلية: 1.669 مليون مسلم بينهم 354 ألفا بالقدس المحتلة

الإحصاء الإسرائيلية: 1.669 مليون مسلم بينهم 354 ألفا بالقدس المحتلة

2021-07-15
إلغاء مباراة برشلونة أمام بيتار القدس

إلغاء مباراة برشلونة أمام بيتار القدس

2021-07-15
الاحتلال يعلن سلسلة إجراءات في العيد

الاحتلال يعلن سلسلة إجراءات في العيد

2021-07-15