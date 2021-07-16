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مصرع طالبة جامعية من الطيبة غرقا

تاريخ النشر: 16/07/2021 - 11:34

مصرع طالبة جامعية من الطيبة غرقا
المرحومة عائشة عبد الحليم مصاروة
تحرير: قاسم بكري
ضياء حاج يحيى ضياء حاج يحيى

أعلنت الطواقم الطبية، صباح اليوم الجمعة، عن وفاة عائشة عبد الحليم مصاروة (22 عاما) من الطيبة إثر تعرضها لحادث غرق وقع في أحد شواطئ البحر قبالة مدينة نتانيا، الليلة الماضية.

وفي التفاصيل، توفيت الطالبة الجامعية، عائشة مصاروة، في مستشفى "لنيادو" بنتانيا، إثر غرقها في مياه البحر، وجرى نقلها بسيارة الإسعاف ومحاولات الأطباء لإنقاذ حياتها، لكن دون جدوى، إذ اضطر الأطباء إلى إعلان وفاتها. وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في حادث الغرق.

وسادت حالة من الحزن في الطيبة، وتوافد عدد من الأهالي إلى منزل أسرة ضحية الغرق لمواساتها والوقوف إلى جانبها في مصابها المفجع.

يذكر أن الفقيدة طالبة جامعية في الجامعة العربية الأميركية في جنين.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#الطيبة
#حوادث الغرق
#بحر
#سباحة
#عائشة عبد الحليم مصاروة

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