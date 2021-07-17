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كورونا في البلاد: 1,118 إصابة جديدة أمس الجمعة

تاريخ النشر: 17/07/2021 - 21:29

كورونا في البلاد: 1,118 إصابة جديدة أمس الجمعة
فحص لكورونا (أرشيف - أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

أُصيب يوم أمس الجمعة، 1,118 شخصا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في البلاد، في حصيلة هي الأعلى منذ آذار/ مارس الماضي، بحسب ما أظهرت معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية، الصادرة مساء اليوم السبت.

جاء ذلك بعد إجراء 71,478 ألف فحص للكشف عن الفيروس، لتبلغ نسبة الحالات الموجبة نحو 1.58%، وهو العدد الأعلى منذ 22 آذار/ مارس الماضي.

وأظهرت معطيات وزارة الصحة أن 107 مصابا بكورونا، يخضعون للعلاج في المشافي في جميع أنحاء البلاد، 58 من بينهم في حالة خطرة، و17 من بينهم، موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

ووصل عدد الوفيات تأثرا بالفيروس منذ بدء الجائحة في البلاد، إلى 6,446.

وبحسب وزارة الصحة، هناك ما مجموعه 6,563 إصابة نشطة بكورونا في إسرائيل.

وآخر القرارات الحكومية كانت أنه سيتمّ إلزام العائدين من عدة دولة من بينها بريطانيا، وتركيا، وقبرص، بالامتثال لحجر صحيّ، بدءًا من الأسبوع المقبل.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#فيروس كورونا
#إسرائيل
#وزارة الصحة
#ارتفاع بنسبة الإصابات

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