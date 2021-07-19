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لوائح اتهام خطيرة ضد 8 شبان من اللد على خلفية الاحتجاجات

تاريخ النشر: 19/07/2021 - 10:59

لوائح اتهام خطيرة ضد 8 شبان من اللد على خلفية الاحتجاجات
من اللد (أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في اللد، اليوم الإثنين، لوائح اتهام ضد ثمانية شبان عرب من اللد نسبت إليهم إلقاء زجاجات حارقة على منزل يهودي خلال المواجهات الأخيرة التي اندلعت إثر الاحتجاجات الأخيرة ضد العدوان على غزة واقتحام المسجد الأقصى ومحاولات ترحيل سكان حي الشيخ جراح في القدس، واعتداءات المستوطنين على مواطنين عرب في البلاد، في شهر أيار/ مايو 2021.

كما أرفقت النيابة مع لوائح الاتهام طلبات لتمديد اعتقال المتهمين لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية.

والمتهمون هم: طلبة الطوري (19 عاما)، رأفت الطوري (19 عاما)، جاسر أبو زايد (22 عاما)، جلال أبو زايد (21 عاما)، نصار أبو زايد (19 عاما)، مسالم الطوري (20 عاما)، وقاصران.

ويستدل من لوائح الاتهام أنه ألقيت زجاجات حارقة من قبل المتهمين على ساحة منزل في بناية سكنية بحي "حباد" في اللد، بعد منتصف ليلة يوم 28 أيار/ مايو 2021، أسفر عن حريق تسبب بضرر لشقتين، دون أضرار بشرية.

وشملت لوائح الاتهام تفاصيل عدة ضد المتهمين، وفقا لمزاعم الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك).

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

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